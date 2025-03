2 minuti per la lettura

Concorso “La voce del cuore” al Garden di Rende. In palio, l’accesso al Cantagiro. Iscrizioni aperte fino al 17 marzo.

RENDE (COSENZA) – Il 23 maggio 2025, il Cine-teatro Garden di Rende si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per la prima edizione de “La voce del cuore”. Un concorso canoro che unisce talento e solidarietà. L’evento, promosso dall’associazione Mattia Facciolla Bambini Cardiopatici ETS, non sarà solo una competizione musicale, ma un’iniziativa volta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione delle cardiopatie infantili.

Concorso “La voce del cuore” al Garden di Rende: un trampolino verso il Cantagiro

Il concorso è aperto a tutti gli interpreti e alle scuole di musica della Regione Calabria, senza restrizioni di genere musicale. I partecipanti potranno eseguire brani editi o inediti, in italiano o in lingua straniera. I concorrenti verranno suddivisi in tre categorie: baby (5-11 anni), youth (12-17 anni) e senior (dai 18 anni in su). Una giuria tecnica valuterà le esibizioni, garantendo un alto livello qualitativo alla competizione. I vincitori di ciascuna categoria avranno l’opportunità di rappresentare la Regione a livello nazionale nel prestigioso concorso che ha lanciato numerosi artisti nel panorama musicale italiano: il “Cantagiro”.

Il percorso per partecipare a “La voce del cuore” si articola in quattro fasi:

una preiscrizione entro il 17 marzo 2025;

l’invio delle candidature con un video di 1 minuto e 30 secondi entro il 1° aprile 2025;

la convocazione dei selezionati, con pubblicazione della lista ufficiale entro il 23 aprile 2025;

l’esibizione live il 23 maggio 2025, con la premiazione finale.

I premi

Nel corso della serata verranno assegnati numerosi riconoscimenti: primo, secondo e terzo classificato per ogni categoria; premio assoluto “La voce del cuore”, assegnato tramite votazione del pubblico; premio speciale “Miglior interprete”; borse di studio per i primi classificati di ogni categoria, i cui dettagli verranno resi noti sul sito ufficiale e sui canali social dell’associazione.

Associazione Mattia Facciolla Bambini Cardiopatici: la mission

Tutti i proventi dell’evento saranno devoluti all’associazione Mattia Facciolla Bambini Cardiopatici ETS, contribuendo così alla sua missione di supporto ai bambini affetti da patologie cardiache e alle loro famiglie, oltre che alla prevenzione delle cardiopatie congenite.

La presidente dell’associazione Teresina Intrieri e l’ideatore e direttore artistico dell’evento Giuseppe Loffredo sottolineano l’importanza dell’iniziativa: «Vogliamo dare spazio ai talenti locali e, allo stesso tempo, sensibilizzare il pubblico sulla missione dell’associazione Mattia Facciolla».

Con “La voce del cuore”, il talento diventa uno strumento di unione e sensibilizzazione. Giovani e adulti avranno l’opportunità di brillare su un palco prestigioso e, al contempo, potranno sostenere una causa di grande valore. Un evento che promette di regalare emozioni autentiche, grande spettacolo e un messaggio di speranza destinato a risuonare oltre il palcoscenico.