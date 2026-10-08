Cosenza, “Numeri primi” conquista il “Rendano”

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“Numeri Primi” conquista il Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza, sold out per la seconda edizione, ospite d’eccezione l’attore Gianfranco Jannuzzo

COSENZA – Un Teatro Rendano di Cosenza gremito, una serata di spettacolo, musica, emozioni e solidarietà. La seconda edizione di Numeri Primi, l’evento promosso da Hobby Color, ha fatto registrare il sold out, confermando ancora una volta quanto sia forte il legame tra l’azienda, il territorio e le tante persone che negli anni hanno scelto di seguirne le iniziative.

GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

Dopo il successo della prima edizione, che aveva portato oltre 500 persone all’Auditorium Guarasci, quest’anno Hobby Color ha scelto una cornice ancora più prestigiosa: il Teatro Rendano di Cosenza, riempiendolo in ogni ordine di posto.

Una risposta straordinaria da parte del pubblico, che ha accolto con entusiasmo una serata pensata non soltanto per intrattenere, ma soprattutto per condividere e fare del bene. A rendere speciale l’appuntamento è stata la presenza di un grande ospite d’eccezione, Gianfranco Jannuzzo, protagonista di un incontro che ha regalato al pubblico momenti di spettacolo e leggerezza.

Sul palco anche Moreno Montalto, Samiana Giuliani, Cinzia Tassone, Paolo Mauro e Antonio Filippelli, che hanno contribuito a condurre una serata ricca di musica e intrattenimento. Spazio, inoltre, agli stessi protagonisti di Hobby Color, gli artigiani che si sono messi in gioco in una sfida tutta da vivere, mostrando ancora una volta il lato più umano e autentico della realtà. Ma il cuore di Numeri Primi è stato, ancora una volta, la solidarietà.

IL RICAVATO IN BENIFICIENZA

Il ricavato della serata sarà infatti interamente devoluto a La Terra di Piero, realtà da anni impegnata sul territorio attraverso importanti progetti di inclusione e sostegno sociale.

Un risultato reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle aziende sponsor, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa e contribuire concretamente alla sua realizzazione: San Marco, ⁠Baldini Vernici, ⁠Linvea, ⁠Lis, Binetti Ascensori, Calabria Ponteggi, ⁠Cromia 3.0 , Ellegi, Banca Centro Calabria e Elestia.

A loro, agli ospiti, agli artisti, agli artigiani, a tutti i collaboratori e soprattutto alle 850 persone che hanno riempito il Teatro Rendano va il grazie di Hobby Color. Il sold out di Numeri Primi racconta qualcosa che va oltre i numeri: racconta una comunità che ha scelto di esserci. Una comunità che segue Hobby Color non soltanto per il lavoro e i servizi che offre, ma anche per le iniziative, i progetti e le battaglie che l’azienda sceglie di sostenere sul territorio.

LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI

«Vedere il Teatro Rendano pieno è stata un’emozione difficile da raccontare – è il sentimento condiviso dallo staff di Hobby Color al termine della serata –. Numeri Primi è nato proprio con l’idea di creare un momento capace di mettere insieme persone, aziende, professionisti e realtà del territorio per trasformare una serata di spettacolo in qualcosa di concreto. Il sold out ci ha dimostrato ancora una volta che quando una comunità crede in un progetto, può fare davvero la differenza». Numeri Primi dà appuntamento alla prossima edizione, con la consapevolezza che il risultato più importante non è stato soltanto riempire un teatro, ma riempirlo di persone unite dalla voglia di condividere e fare del bene.