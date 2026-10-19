“Natale a Rende”, conto alla rovescia per l’edizione 2026

2 minuti per la lettura

L’amministrazione comunale di Rende ha pubblicato l’avviso per le proposte progettuali per l’edizione 2026 di “Natale a Rende”

RENDE (COSENZA) – Il Comune di Rende ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte progettuali in vista della manifestazione del periodo natalizio, che inizierà a fine novembre 2026 e terminerà il 6 gennaio 2027. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio, stimolare il commercio locale e favorire la coesione sociale attraverso spettacoli, attività culturali e di animazione e i classici mercatini.

I DETTAGLI DELL’AVVISO PUBBLICO

Possono partecipare soggetti pubblici e privati: ad esempio, enti del terzo settore, operatori economici, scuole e parrocchie, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e morale. Le domande, corredate da un’apposita scheda descrittiva, dovranno essere inviate esclusivamente via pec entro e non oltre le ore 12:00 del 3 novembre 2026. L’amministrazione comunale esaminerà le proposte in base ai parametri seguenti:

qualità dei progetti: saranno valutati l’originalità della proposta, la sua attinenza con il tema natalizio e il valore artistico, culturale o sociale dell’iniziativa;

valorizzazione del territorio: sarà presa in considerazione la capacità dell’evento di attrarre flussi turistici, stimolare il commercio locale e valorizzare aree specifiche del territorio comunale;

fattibilità tecnica: analisi delle richieste di supporto logistico avanzate al Comune (ad esempio: spazi, transennamenti etc.) in rapporto alla complessità dell’evento e alla sua sostenibilità organizzativa;

sostenibilità economica: autonomia finanziaria del soggetto proponente (presenza di sponsor privati o autofinanziamento) ed eventuale assenza di oneri di cofinanziamento diretti a carico del bilancio comunale