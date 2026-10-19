“Natale a Rende”, conto alla rovescia per l’edizione 2026

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L’amministrazione comunale di Rende ha pubblicato l’avviso per le proposte progettuali per l’edizione 2026 di “Natale a Rende”
RENDE (COSENZA) – Il Comune di Rende ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte progettuali in vista della manifestazione del periodo natalizio, che inizierà a fine novembre 2026 e terminerà il 6 gennaio 2027. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio, stimolare il commercio locale e favorire la coesione sociale attraverso spettacoli, attività culturali e di animazione e i classici mercatini.
I DETTAGLI DELL’AVVISO PUBBLICO
Possono partecipare soggetti pubblici e privati: ad esempio, enti del terzo settore, operatori economici, scuole e parrocchie, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e morale. Le domande, corredate da un’apposita scheda descrittiva, dovranno essere inviate esclusivamente via pec entro e non oltre le ore 12:00 del 3 novembre 2026. L’amministrazione comunale esaminerà le proposte in base ai parametri seguenti:
- qualità dei progetti: saranno valutati l’originalità della proposta, la sua attinenza con il tema natalizio e il valore artistico, culturale o sociale dell’iniziativa;
- valorizzazione del territorio: sarà presa in considerazione la capacità dell’evento di attrarre flussi turistici, stimolare il commercio locale e valorizzare aree specifiche del territorio comunale;
- fattibilità tecnica: analisi delle richieste di supporto logistico avanzate al Comune (ad esempio: spazi, transennamenti etc.) in rapporto alla complessità dell’evento e alla sua sostenibilità organizzativa;
- sostenibilità economica: autonomia finanziaria del soggetto proponente (presenza di sponsor privati o autofinanziamento) ed eventuale assenza di oneri di cofinanziamento diretti a carico del bilancio comunale
Non sarà, tuttavia, avviata una procedura di gara vera e propria né saranno formate di merito. Infine, i soggetti selezionati saranno responsabili della sicurezza, delle autorizzazioni e della gestione operativa. Il Comune offrirà il proprio supporto attraverso la promozione ufficiale, il patrocinio gratuito e la possibile concessione temporanea di spazi pubblici. Le domande devono essere indirizzate al seguente indirizzo: protocollo.rende@pec.it. Per informazioni e chiarimenti, scrivere a: v.devincenti@comune.rende.cs.it; v.naccarato@comune.rende.cs.it.
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