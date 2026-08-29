Parco del Cavallo di Sibari, nel weekend gran finale per “#sibariinprogress”

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Il Parco del Cavallo di Sibari, chiude la rassegna “#sibariinprogress” con due giornate tra visite guidate musicali, concerti ed enogastronomia.

SIBARI (COSENZA) – Dopo il straordinario successo di pubblico della prima sessione di inizio agosto, giunge al termine la IV edizione di «#sibariinprogress, lo spettacolo della cultura», la rassegna ideata dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma, e realizzata in sinergia con il Peperoncino Jazz Festival. Il Parco del Cavallo torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per l’ultimo fine settimana dell’estate 2026, integrando archeologia, musica dal vivo ed enogastronomia.

Il programma del weekend si apre con le speciali visite guidate condotte dall’archeologo Marco Pallonetti per ripercorrere la storia dell’antica Sybaris e delle successive città di Thurium e Copia. A fare da colonna sonora alle passeggiate storiche saranno le esibizioni d’autore: nella giornata di sabato il polistrumentista Sasà Calabrese propone il suo progetto dedicato alla canzone d’autore italiana, mentre domenica la scena musicale è affidata al duo composto da Piero Gallina e Checco Pallone.

SHOW COOKING ED ENOGASTRONOMIA CON VINITALY AND THE CITY

Spazio anche alle eccellenze del territorio con i follow-up di “Vinitaly and the City”. Il cartellone del weekend prevede show cooking d’eccezione curati dallo chef Federico Valicenti del ristorante Luna Rossa di Terranova di Pollino, da Pietro Claudio Labanca del pastificio Caterina di Lagonegro, oltre agli interventi gastronomici di Francesco Armentano e Catia Corbelli dell’Osteria del Vicolo di Mormanno e del pizzaiolo rossanese Daniele Campana.

LE DICHIARAZIONI SUL BILANCIO DELLA MANIFESTAZIONE

«Archiviata con immenso successo di pubblico e critica la prima sessione di #sibariinprogress, lo spettacolo della cultura, evento alla sua IV edizione ideato e anche quest’anno fortemente voluto dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma e finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, che dal 1° al 10 agosto scorsi per dieci giorni consecutivi ha trasformato uno dei siti archeologici calabresi più iconici in un luogo in cui l’archeologia si è sposata perfettamente con lo spettacolo dal vivo collezionando un sold out dietro l’altro, la rassegna che anche nell’estate 2026 ha fatto del Parco del Cavallo un palcoscenico a cielo aperto tornerà in questo weekend con gli ultimi due appuntamenti».

«Questi ultimi due appuntamenti, ai quali come sempre si potrà accedere con il biglietto giornaliero di ingresso al parco (al costo di 5 euro) o con la PACS Community Card chiuderà in grandissimo stile una strepitosa edizione di #sibariinprogress, lo spettacolo della cultura, evento che anche quest’anno si è confermato tra i più partecipati e qualitativamente importanti dell’estate calabrese».