Dalla catarsi di “Ora” al nuovo tour 2026: l’evoluzione sul palco di Aiello

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Dal Sanremo del 2021 ai live del 2026, Aiello porta dal vivo i suoi brani e il manifesto collettivo di “Ora” nel suo “Dovevi portarci me – Tour” nei principali club d’Italia

È partito lo scorso 5 novembre dall’Hall di Padova (data zero) il nuovo viaggio live di Aiello. Organizzata e prodotta da Vivo Concerti, la tournée nei club delle principali città italiane porta con sé una novità sostanziale emersa proprio negli ultimi mesi di attività dal vivo: il cambio del titolo ufficiale in “Dovevi portarci me – Tour”.

Un’esigenza nata sul campo durante le tappe estive. Concerto dopo concerto, il brano ORA (presentato in gara al Festival di Sanremo 2021) si è trasformato nel vertice emotivo dello show, trasformando l’iconica frase “Dovevi portarci me” in un coro liberatorio in grado di abbattere ogni distanza tra palco e platea. Da qui la scelta dell’artista cosentino di ribattezzare il tour prendendo in prestito quelle parole per descrivere un presente fatto di condivisione, energia e gratitudine.

«A un certo punto mi sono accorto che dentro “Ora” c’eravamo tutti. Io sul palco e la gente davanti, uniti in una voce che non ha bisogno di spiegazioni, che arriva a toccare la luna», spiega Aiello raccontando la genesi del titolo. «È diventato forse il mio momento preferito durante i concerti: una liberazione, il modo più sano e potente di rivendicare l’amore che abbiamo dentro. Ho capito che “Ora” meritava proprio questo: essere vissuta fino in fondo, senza paura e senza troppe sovrastrutture».

IL FESTIVAL DI SANREMO 5 ANNI DOPO

“Ora” ha segnato il debutto sul palco dell’Ariston per l’artista che quest’anno è tornato al Festival di Sanremo come ospite di Leo Gassmann nella serata delle cover e duetti. Ed è proprio Leo Gassmann che duetta con Aiello in “Scorpione”, contenuto nell’omonimo album del cantautore calabrese, uscito lo scorso maggio. Proprio in quella occasione Aiello ci aveva raccontato in una intervista del suo ritorno al Festival di Sanremo dopo 5 anni: «Il mio ritorno a Sanremo è stato un momento di switch forte e sono molto grato a Leo perché mi ha invitato su quel palco e mi ha permesso di riscrivere una pagina della mia carriera importante. Sono contentissimo di questa traccia insieme a lui, mi sembrava giusto ricambiare quello che lui ha fatto per me, io ero nel suo Sanremo e ho voluto in qualche modo averlo al mio fianco nella mia cosa importante».

Dopo la data zero di Padova e le tappe di Venaria Reale (To) e Bologna, la tournée nei club di Aiello proseguirà con Firenze (11 novembre), Roma (13 novembre), Napoli (16 novembre) e si concluderà con Milano il 19 novembre.

I concerti nei club rappresentano anche il ponte verso il prossimo capitolo discografico del cantautore: in scaletta trovano infatti spazio i brani che tracciano il suo recente percorso artistico, in vista del nuovo album d’inediti previsto per la primavera 2027.