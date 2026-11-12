Marco Cozza, la voce calabrese da 2 milioni di ascolti

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Un disco d’oro alla carriera, due milioni di ascolti per il suo ultimo album, collaborazioni prestigiose e riconoscimenti internazionali; ma per Marco Cozza non finisce qui, altri progetti in cantiere

Disco d’Oro alla carriera, figlioccio musicale di Don Backy e Ambasciatore della musica calabrese in Svizzera. Tutto questo si traduce in un unico nome: Marco Cozza, cantautore, autore e produttore musicale calabrese, tra le voci più autentiche e rappresentative della musica d’autore del Sud Italia. E ora un nuovo progetto in studio che profuma di Napoli.

L’ultimo album di Marco Cozza, “Tra Le Mie Dita”, ha superato i 2 milioni di ascolti, confermando la forza di un artista che il pubblico segue, ama e condivide ogni giorno. Dietro questo successo c’è un lavoro di squadra di altissimo livello.

UN LAVORO DI SQUADRA

Al fianco di Marco c’è il produttore e arrangiatore Elio Cozza, anima della Coely Music, che cura arrangiamenti e registrazioni con una professionalità riconosciuta in tutta Italia. Elio non è solo il produttore di Marco: è un professionista che da anni lavora con grossi nomi della musica italiana, portando in ogni progetto esperienza, gusto e una cura del suono che fa la differenza. È lui a dare forma e identità a ogni canzone di Marco, trasformando le emozioni in musica.

Autrice ufficiale del progetto artistico di Marco Cozza è Maria Chiovarelli, penna sensibile e raffinata, autrice di tanti brani di successo, che da anni firma i testi più intensi del suo repertorio, con una scrittura capace di raccontare l’anima del Sud con verità e poesia.

“Tra Le Mie Dita” è impreziosito anche da due firme d’eccezione: Laura Mazzini, autrice del brano che dà il titolo all’album, “Tra Le Mie Dita”, una canzone diventata un vero inno per il pubblico; Nicola Mattesi, autore di “Mia Sposa”, uno dei brani più amati e richiesti dai fan; Andrea Filice che ha scritto “Amami amami”, stretto collaboratore di Cozza.

Accanto all’attività artistica, Marco Cozza è anche produttore e promotore culturale, da sempre attento ai giovani talenti e ai progetti musicali a sfondo sociale e solidale. Continua ancora oggi a portare la sua musica sui palchi, in radio, in televisione e negli eventi culturali, restando fedele a un’idea di arte fatta di cuore, verità e rispetto per il pubblico.

UN NUOVO PROGETTO CHE PROFUMA DI NAPOLI

Nei prossimi mesi il cantautore entrerà in studio per un nuovo progetto molto speciale. Un incontro artistico a Napoli, con uno dei nomi più amati e rispettati della musica italiana. Un artista che ha fatto la storia della canzone napoletana, che ha riempito stadi e teatri in tutta Italia e che ha scelto di incrociare la sua strada con quella di Marco.

Per ora bocche cucite. Nessun nome, nessun annuncio ufficiale. Ma chi segue Marco da vicino ha già capito che sta per succedere qualcosa di grande.

CHI E’ MARCO COZZA

Ha sviluppato fin da giovane un legame profondo con la propria terra, che diventa nel tempo la matrice principale della sua ispirazione musicale.

Da ragazzo cresce musicalmente ascoltando e frequentando Mario Gualtieri, suo idolo giovanile e figura determinante nella sua formazione artistica e umana. Da quell’incontro nasce un’idea di musica vissuta non solo come spettacolo, ma come racconto, memoria e identità.

La carriera di Marco è segnata da una scrittura intensa, sincera, capace di parlare direttamente al cuore delle persone. I suoi brani affrontano temi universali come l’amore, l’amicizia, le radici, il sociale e la dignità dell’essere umano, mantenendo sempre uno stile riconoscibile e personale.

Nel corso degli anni ha pubblicato numerosi lavori discografici, ottenendo un importante successo di pubblico e di vendite, tanto da essere considerato uno degli artisti calabresi con i migliori riscontri discografici a livello regionale. Un percorso costruito con coerenza e sacrificio, impreziosito dal prestigioso Disco d’Oro alla carriera.

IL RAPPORTO CON DON BACKY, LA COLLABORAZIONE CON GIACOBBE E LA NOMINA DI AMBASCIATORE DELLA MUSICA CALABRESE

Figura centrale nel suo cammino è il Maestro Don Backy, che lo ha idealmente adottato come figlioccio musicale calabrese, riconoscendone il valore umano e artistico. Un rapporto di stima profonda che ha rappresentato per Marco una guida e un onore, consolidando ulteriormente la sua credibilità nel panorama musicale italiano.

Importante anche la collaborazione con il compianto Sandro Giacobbe, artista amatissimo dal grande pubblico, con il quale Marco ha condiviso un percorso umano e professionale di grande spessore, fondato su rispetto, amicizia e musica autentica.

Per il suo impegno nella diffusione della cultura musicale calabrese all’estero, è stato nominato Ambasciatore della musica calabrese in Svizzera dall’Avolius Group, riconoscimento che certifica il suo ruolo di portavoce delle tradizioni e dei valori della Calabria oltre i confini nazionali.