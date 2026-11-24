3 minuti per la lettura

Il teatro-canzone di Brunori Sas, “Tuttobrunori” diventa un album live e la tournée teatrale in giro per l’Italia e fino alla sua Calabria diventa un docufilm: “Quasi TuttoBrunori”

L’esperienza del teatro-canzone di Brunori Sas diventa un album dal vivo e un docufilm su Sky. L’11 dicembre esce “TUTTOBRUNORI”, disco che raccoglie musica e monologhi dell’ultimo tour teatrale. Il 28 dicembre in tv il racconto intimo dalla tournée fino al ritorno in Calabria.

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, chiude un anno particolarmente intenso sdoppiandosi tra discografia e televisione: venerdì 11 dicembre uscirà per Island Records “TUTTOBRUNORI”, l’album dal vivo che cristallizza lo spettacolo teatrale omonimo prodotto da Vivo Concerti, mentre il 28 dicembre debutterà su Sky e NOW il documentario “Quasi TuttoBrunori”.

IL DISCO

Il disco “TUTTOBRUNORI” raccoglie brani e monologhi registrati durante la tournée nei teatri, destinata a concludersi domani, 25 novembre 2027, a Cosenza, dopo una lunga serie di sold out in tutta Italia. Un progetto che affonda nella tradizione del teatro-canzone e che restituisce la formula scelta dal cantautore per questi concerti: un dialogo continuo tra parole recitate e musica, in cui l’autoironia si alterna alla riflessione su memoria, affetti, fragilità personali e contraddizioni del presente. In questo contesto, anche i brani storici del repertorio brunoriano assumono nuove sfumature, legati dai monologhi che li introducono e li commentano.

Sul palco e nelle registrazioni Brunori è affiancato dalla sua formazione storica: Mirko Onofrio (arpa viggianese, mallet station, flauti e cori), Simona Marrazzo (cori, percussioni e Solina), Massimo Palermo (percussioni), Stefano Amato (violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte e tastiere), Luigi Paese (tromba e flicorno), Gianluca Bennardo (trombone ed eufonio) e Lucia Sagretti (violino, theremin e cori). La produzione artistica porta la firma dello stesso Brunori insieme a Taketo Gohara — che ha curato anche il missaggio — mentre il mastering è stato affidato a Giovanni Versari.

LA TRACK LIST

Sono 28 le tracce presenti in TUTTOBRUNORI, tra musica live e prosa:

Intro

28/09/77 (prosa)

La verità (live)

La ghigliottina (live)

102 e 5 (prosa)

La vita com’è (live)

Capita così (live)

IL 2 di coppe (prosa)

Come Stai (live)

Figli della borghesia (live)

L4-L5 (prosa)

Yoko Ono (live)

Ode al cantautore (live)

90% acqua (prosa)

Italiano-Latino (live)

L’Uomo Nero (live)

70.000 (prosa)

Al di là dell’amore (live)

Il giallo addosso (live)

1 minuto e 20 (prosa)

Canzone Contro La Paura (live)

Secondo Me (live)

28 anni (prosa)

Per non perdere noi (live)

3 kg e mezzo (prosa)

Per due che come noi (live)

L’albero delle noci (live)

2 anni dopo (prosa)

Oltre alla pubblicazione sulle piattaforme digitali, “TUTTOBRUNORI” arriverà nei negozi in quattro edizioni fisiche, tutte corredate da un booklet fotografico dedicato allo spettacolo: doppio CD e triplo LP standard, affiancati dalle rispettive versioni autografate e numerate, distribuite in esclusiva sullo shop Universal.

IL DOCUFILM

Il racconto dell’universo creativo del cantautore proseguirà poi sul piccolo schermo. Il 28 dicembre (alle 21 e 15 su Sky Arte, alle 22 e 30 su Sky Uno e in streaming su NOW) andrà in onda “Quasi TuttoBrunori”, produzione Sky Original realizzata da Sky Content Factory. Il docufilm segue il percorso dell’artista partendo proprio dal dietro le quinte dello spettacolo teatrale per arrivare fino alla sua Calabria, tracciando un ritratto diretto dell’uomo e del musicista attraverso i luoghi, i ricordi e le ispirazioni che ne hanno segnato la scrittura.