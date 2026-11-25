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Dario Brunori con “TuttoBrunori, canzoni e monologhi” conquista il pubblico del teatro Rendano di Cosenza. Tra racconti, canzoni, politica e famiglia.

C’è una cosa che Dario Brunori fa da sempre e che forse non ha mai dichiarato: prende una canzone e le toglie il rumore intorno. Non l’arrangiamento, non la band, anzi quella sono due suoi punti forti. Quello che le toglie è la fretta. “TuttoBrunori, canzoni e monologhi” è esattamente questo, portato alle estreme conseguenze: un cantautore di quarantasette anni che sale su un palco con la sua band di sempre e un organico arricchito da fiati e archi, e decide che tra una canzone e l’altra avrà il coraggio di parlare. Non di annunciare il pezzo successivo. Di parlare. Dieci monologhi, diciassette canzoni: è questa la struttura che lo spettacolo ha preso forma dopo forma, da Milano in poi, in un tour che ha attraversato venti città in ventotto appuntamenti.

DARIO BRUNORI CONQUISTA IL RENDANO DI COSENZA, STANDING OVATION E RISATE PENSANTI

Tutta l’Italia fino ad arrivare in Calabria, al Rendano di Cosenza il 24 di novembre, dove l’abbiamo visto mentre nella prima fila c’erano la madre, la suocera e la famiglia più ed importante. La famiglia per DB, Dario Brunori, David Bowie o David Beckam, come dice lui nel primo monologo, è importante. E si sente nella presenza del padre scomparso, una sorta di splendida guida semiseria della sua vita, nelle sue canzoni, e nel modo in cui si rapporta alla SAS, primi fra tutti la sua compagna di vita da oltre vent’anni, Simona Marrazzo, e il “fratello”, l’altro Dario, Dario Della Rossa, anche con lui un sodalizio senza età. Tutto entra nel suo “teatro canzone”, uso proprio questa espressione perché oggi a mio avviso Dario Brunori è il Gaber della Generazione X, ed esprime una cosa semplice: le sue canzoni sono, in fondo, dei racconti e il racconto ha bisogno di un posto dove respirare. Il teatro è perfetto. Qui la gente ascolta. Per un cantautore che ha costruito vent’anni di carriera sull’attenzione alla parola, l’ascolto è la materia prima più preziosa che esista.

IL SUD DI BRUNORI

C’è una logica precisa in questa scelta, e non è una logica di marketing, anche se il marketing, soprattutto quello della guerra, è un “target” dei suoi monologhi. È la stessa logica per cui Brunori ha chiamato il documentario che arriverà su Sky Arte, verso fine anno, un viaggio che parte dallo spettacolo e arriva nella sua terra: la Calabria. Una terra che non è lo sfondo delle sue canzoni ma un punto di vista. È il posto da cui guarda il resto d’Italia e lo trova, ogni volta, un po’ più stanco, un po’ più distratto, un po’ più solo. Il Sud di Brunori non è pittoresco e non è rivendicativo: è una condizione umana, un modo di stare dentro le cose con un passo più lento e con più memoria.

IL RITORNO A CASA

Il Teatro Rendano, per un cosentino, non è un teatro qualsiasi. È il luogo dove la città mette in scena la propria idea di sé, il monumento civile prima che il contenitore di spettacoli. Che Brunori ci torni due volte, con un tour intero che viene a chiudersi lì, ha il valore di un gesto. Non è “il concerto a casa”: è l’autore che riporta a casa un lavoro pensato altrove, e lo fa con l’organico al completo, la band, i fiati, gli archi e tutte le persone che ha portato in giro per l’Italia per due mesi.

RACCONTARSI A VOCE, METTERSI A NUDO

Resta da dire cosa resta, quando si esce da uno spettacolo così. E qui tocca fidarsi della struttura, non del racconto, perché del racconto di quelle due sere il pubblico cosentino è ancora padrone. Ma la struttura dice già molto. Dice che Brunori ha scelto di mettere il corpo in mezzo alla scena, di non nascondersi dietro un gioco di luci, di non lasciare che siano gli altri a parlare per lui. Dice che questa è, a tutti gli effetti, la sua prima vera prova da uomo di scena: non musicista che intrattiene, ma narratore che convoca. E che un cantautore arrivi a questo punto della carriera decidendo di fare la cosa più difficile e più nuda che esista, raccontarsi a voce, senza il filtro della metrica e della rima, è una notizia più interessante di qualunque sold out. Tutto esaurito comunque presente in quasi tutte le località.

DA DARIO BRUNORI A GIOACCHINO CRIACO

Sembra tutto facile, sembra il Dario Brunori di sempre, ma non lo è pur riuscendo ad esserlo ma a far sentire quanto sia cresciuto nel tempo e quanto si fidi di sé stesso. Per fortuna. Non è il primo suo concerto a cui assisto – e spero non sarà l’ultimo – e da romano che ha scelto di vivere in Calabria mi sembra sempre che lui rappresenti il tesoro che questa terra ha dentro e di cui dovrebbe essere più consapevole. In questo lo sento vicino ad un altro grande amico calabrese, lo scrittore Gioacchino Criaco. Il tesoro che è quella capacità di affrontare la contemporaneità in maniera profonda ma con una ironia che fa fare un passo in più.

VITA E POLITICA

Brunori fa dei monologhi da vero stand up comedian, molto più divertenti dei tanti pretendenti in quel ruolo che si alternano in tv sbracciandosi e urlando. Lui comunica vita. Quella di tutti noi, di affrontare il tempo che passa ridendo della crisi di mezza età e di Sanremo. Vita e politica. La politica che riguarda il coraggio di rivendicare le proprio scelte nonostante il resto del paese non lo veda, anzi non lo voglia vedere, cosa oramai fin troppo chiara. La “calabresità” di Dario è l’orgoglio di essere sé stessi riuscendo quasi ad esserne imbarazzati. Un ossimoro potrebbe sembrare e lo è, ma questa terra è così ed è la sua bellezza. Quando ne sarà davvero consapevole allora capirà la sua potenza e la sua fragilità. Nel frattempo ha degli alfieri che ormai la comunicano in splendida maniera ovunque.

LA STORIA CHE NASCE

Alla fine passano quasi tre ore e davvero, purtroppo, arriva il momento di andare a casa, anche se non si vorrebbe. E allora imbraccia la chitarra e con l’aiuto del pubblico la fa. La fa perché la fa sempre, perché non può non farla! Perché ogni giorno è “Il 31 d’Agosto /c’è una storia che nasce/e un’estate che muore.”