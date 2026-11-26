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Gran finale al Teatro Rendano di Cosenza per TuttoBrunori: applausi a scena aperta per l’ultima tappa del tour teatrale che fa ridere e fa riflettere

COSENZA – Due ore e mezza filate senza mai un calo di tensione, in cui il cerchio si è chiuso esattamente dove doveva chiudersi: a casa. Sul palco del Teatro Alfonso Rendano, Dario Brunori ha messo in scena il gran finale della tournée Tuttobrunori, portando al traguardo quella dichiarata volontà di giocare sulla dicotomia tra il Dario cantante e il Dario parlante. Un’opera – scritta e diretta dallo stesso Brunori e prodotta da Vivo Concerti – di teatrocanzone contemporaneo che guarda alla lezione di Giorgio Gaber senza imitarla, ma calandola nelle nevrosi e nelle contraddizioni del presente, dove 17 brani – pescati dall’intero repertorio insieme ad alcuni pezzi mai portati prima in scena – e 10 monologhi si sono fusi in un unico flusso continuo, uno l’estensione dell’altro.

DALLA CRISI DI MEZZA ETA’ ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CALABRESE

Lo spettacolo si apre subito sul terreno dell’autoironia, affrontando senza sconti la crisi di mezza età. Brunori ripercorre l’esperienza del Festival di Sanremo e la paura di sembrare il più vecchio, la ricerca dello stile migliore, l’onore ai caduti – i capelli – fino allo sguardo severo della madre con “la bilancia negli occhi” e le diete ferree, misurate con la fedele e spietata bilancia Vanita, dispendiosa ma sincera. Dal peso all’intelligenza artificiale il passo è breve: entra in scena Rosina, ovvero Chat Gpt, ribattezzata “Rosina Ferragni” per via di una voce fin troppo accomodante, gentile e motivatrice. Per arginare tanta accondiscendenza, il cantautore lancia l’idea di CalabrAi, l’AI autoctona che dà risposte secche, ruvide e a volte non risponde proprio perché, come a un vero calabrese, “li sicca”. Un progetto ipotizzato con l’Unical che incassa l’ok divertito del rettore, seduto in prima fila e complice del gioco sarcastico dal palco.

IL DIALOGO CON IL PADRE E IL CORAGGIO DI ESPORSI

Poi il registro cambia e la risata lascia spazio al nodo più intimo del bilancio esistenziale. Sul palco compare una pseudo-lapide per evocare il padre: tornano i ricordi della bici rubata, dei televisori Mivar, delle partite a carte e di quelle prime canzoni che il papà apprezzava, pur suggerendo di farle più veloci, “come quelle di Zucchero”. Un padre presente, “il king”, dalle idee politiche diametralmente opposte a quelle del figlio. Oggi Dario guarda lassù e gli dice: “Te l’avevo detto che ce l’avrei fatta con la musica. E in qualche modo ce l’ho fatta”. Scherza sul paradosso di essere diventato un cantautore – di sinistra per antonomasia – portando in giro proprio il nome della ditta paterna. Ma dietro l’ironia sui ricordi del passato, affiora la vertigine del domani, perché “Il futuro non è più quello di una volta”.

Brunori parla con modestia – quella che fintamente non gli appartiene – di “Gag di bassissima lega” per definire i momenti più leggeri che regalano una risata spensierata dopo la riflessione, ma la vera forza dello spettacolo sta nel coraggio di prendere posizione, lanciando il sasso senza ritirare la mano. Succede quando veste i panni di un cinico businessman milanese che snocciola i numeri di un genocidio come fosse un fatturato ancora poco performante, restituendo tutto l’orrore delle donne, degli uomini e dei bambini uccisi dalla guerra. E succede quando, proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne, da uno dei pochissimi membri maschili di Una Nessuna Centomila, richiama l’urgenza di non voltarsi dall’altra parte.

DAI PAW PATROL ALLA SPIAGGIA DI GUARDIA ’82

Nel racconto trova spazio anche la vita di coppia, l’amore e la paternità, che fa crollare ogni certezza e buon proposito: quando arrivano i problemi si finisce per ululare, non come un lupo della Sila, ma come un cane dei Paw Patrol, il cartone tanto amato dalla figlia e tanto detestato dal padre. La sigla, improvvisata sul momento dalla band, dimostra però che è solo una questione di arrangiamenti.

Infatti niente suona male sul palco del Rendano, dove la storica formazione di otto musicisti – Mirko Onofrio, Simona Marrazzo, Massimo Palermo, Stefano Amato, Dario Della Rossa, Luigi Paese, Gianluca Bennardo e Lucia Sagretti – regala timbri preziosi, dall’arpa viggianese al theremin, in cui ogni suono è distinguibile, ogni strumento identificabile, ogni singola voce udibile. E insieme sono suggestioni in musica che accompagnano il racconto, dalla nascita nel ’77 fino ai due anni dopo il Festival e i pellegrini sotto casa per visitare il famoso albero delle noci.

Essendo l’ultima data, e giocando in casa, le improvvisazioni e gli scherzi non sono mancati, come gli aeroplanini di carta lanciati da dietro le quinte. Giochi di una famiglia ormai in viaggio insieme da mesi per l’Italia, riassunti dallo stesso Dario nella sua lingua: “Barca rutta jettamula a mare”. Tra la standing ovation del pubblico, il bis finale sulle note di Guardia ’82 – partito solo chitarra e voce – che ha trasformato il palco nella “spiaggia di Guardia rovente” che “era piena di gente”, con tutta la band equipaggiata di salvagenti, maschere, boccaglio e braccioli, pronta per un improbabile bagno fuori stagione. Un bagno di affetto che ha investito tutti gli artisti sul palco, dal pubblico di casa.

E ADESSO?

L’esperienza del teatro-canzone di Brunori Sas non si ferma qui: l’11 dicembre uscirà TUTTOBRUNORI, l’album dal vivo che raccoglie musica e monologhi del tour, mentre il 28 dicembre arriverà su Sky il docufilm Quasi TuttoBrunori, il racconto intimo dalla tournée che ha attraversato l’Italia e fino al ritorno in Calabria.