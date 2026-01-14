2 minuti per la lettura

“DAS – Borghi d’Arte e Scena”, al via la nuova stagione: Carlo Buccirosso e Peppe Barra arrivano in Calabria e inaugurano la nuova stagione.

COSENZA – La scena si riaccende. Il teatro torna a pulsare nei borghi e nelle città della Calabria con la programmazione di “DAS – Borghi d’Arte e Scena”, la rete teatrale regionale diretta da Alfredo De Luca, realizzata in collaborazione con Teatro Rossosimona e la compagnia teatrale Allegra Ribalta, con il cofinanziamento della Regione Calabria e il patrocinio degli enti coinvolti.

Non una semplice rassegna, ma un circuito teatrale a tutti gli effetti, ormai riconosciuto come modello virtuoso di politica culturale diffusa. DAS continua infatti il suo percorso di valorizzazione dei borghi storici e delle principali location culturali e turistiche, puntando sulla circolazione di produzioni di alto profilo artistico e su una programmazione capace di rompere la stagionalità dei consumi culturali, accendendo i riflettori anche nei mesi tradizionalmente più silenziosi.

In Calabria, torna “DAS – Borghi d’arte e scena”: Buccirosso e Barra inaugurano la nuova stagione

Fine gennaio porta con sé un forte accento partenopeo, affidato a due colonne del teatro napoletano contemporaneo. Arriva in Calabria Carlo Buccirosso, autore, regista e interprete tra i più amati della scena comica italiana, con la sua nuova commedia “Qualcosa è andato storto”, spettacolo impreziosito dal riconoscimento di Rai Cultura. Un titolo che promette ritmo, ironia e profondità, in scena lunedì 27 gennaio al Teatro Vittoria di Diamante e martedì 28 gennaio allo storico Teatro Odeon di Paola.

Segue un percorso altrettanto intenso quello di Peppe Barra, protagonista di “Buonasera a tutti”, uno spettacolo-concerto che attraversa decenni di carriera e restituisce al pubblico la forza visionaria di uno dei pionieri del teatro musicale italiano. Il tour calabrese prenderà il via giovedì 30 gennaio al Teatro Auditorium Unical di Rende, proseguirà venerdì 31 gennaio al Teatro Odeon di Paola e si concluderà domenica 1° febbraio nel Borgo Antico di Morano, al Teatro Troisi, luogo simbolo dell’incontro tra spettacolo dal vivo e identità territoriale.

«Far circolare gli spettacoli nei borghi e nelle location prettamente turistiche significa valorizzare pienamente l’identità territoriale e favorire la destagionalizzazione», sottolinea il direttore artistico Alfredo De Luca. «È una sfida complessa, soprattutto in contesti con un’utenza ridotta, ma questa rete nasce proprio per questo: portare artisti di fama nazionale dove il silenzio rischia di diventare abitudine, ripopolando e rivitalizzando le comunità, soprattutto nel periodo invernale».

Con “DAS – Borghi d’Arte e Scena”, la Calabria rafforza così una visione culturale coraggiosa e condivisa: un teatro che intreccia qualità artistica, promozione del territorio e costruzione di una rete stabile. Perché, quando il sipario si alza, anche i borghi tornano a respirare.