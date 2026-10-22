La comicità di Paolantoni è pronta a conquistare la Calabria

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“Salotto Paolantoni”, il nuovo spettacolo dell’attore partenopeo, è pronto a debuttare in Calabria: appuntamenti a Diamante, Rende e Morano

La Calabria del teatro alza il sipario sulla grande comicità d’autore. Francesco Paolantoni si appresta a conquistare il pubblico calabrese con il suo nuovo spettacolo, “Salotto Paolantoni”, in un trittico di date che promette di registrare il tutto esaurito nei principali teatri della provincia di Cosenza e che segna l’avvio in grande stile della nuova stagione artistica.

Il tour regionale prenderà il via domani, venerdì 23 ottobre, dal Teatro Vittoria di Diamante, per poi vivere il suo momento clou sabato 24 ottobre, alle ore 21, sul palcoscenico del Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, nell’ambito del Rende Teatro Festival. L’intenso weekend comico si concluderà domenica 25 ottobre, alle ore 18 e 30, nella suggestiva cornice dello storico Teatro Troisi di Morano Calabro.

“Salotto Paolantoni” – uno spettacolo che vanta peraltro una produzione tutta calabrese a firma di Alfredo De Luca – si prefigura come un’esperienza teatrale dinamica e coinvolgente. Scritto a quattro mani con l’attore e autore partenopeo Arduino Speranza, nonché coprotagonista in scena, lo show abbatte la tradizionale “quarta parete” per trasformare la platea in parte integrante della performance. Tra improvvisazioni, ritmo incalzante e una satira di costume mai scontata, il pubblico viene proiettato al centro di un vero e proprio salotto surreale, dove l’ironia irriverente di Paolantoni trova la sua massima espressione. Protagonista assoluta, la carriera dell’artista, fra teatro, cinema, televisione, radio e con i suoi celebri personaggi: da Ruggero De Lollis a Robertino passando per il nonno multimediale.

CON SALOTTO PAOLANTONI SI ALZA IL SIPARIO SUL RENDE TEATRO FESTIVAL DA RECORD

L’arrivo dell’artista napoletano si inserisce in una cornice di forte entusiasmo per il Rende Teatro Festival che alza il suo sipario proprio con “Salotto Paolantoni”. La kermesse – realizzata grazie al contributo dell’Università della Calabria, al patrocinio del Comune di Rende e al cofinanziamento della Regione Calabria – si conferma punto di riferimento primario per la fruizione culturale dell’intero territorio.

A testimoniare la risposta straordinaria del pubblico sono i numeri presentati dal direttore artistico Alfredo De Luca: la campagna abbonamenti ha infatti sfondato il tetto delle 250 tessere sottoscritte, stabilendo il record storico per la rassegna. Un risultato che premia la qualità delle scelte artistiche e che proietta lo show di Paolantoni verso il primo probabile sold out della stagione, confermando la vitalità del teatro calabrese e la voglia di grande intrattenimento.