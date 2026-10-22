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Il 15 e 16 ottobre il Teatro Piccolo Unical ha messo in scena lo spettacolo “Restiamo Umani”, regia di Lindo Nudo e con l’interpretazione magistrale degli attori Francesco Mastroianni e Francesco Pupa.

RENDE – Al Teatro Piccolo Unical uno spettacolo tra storia, umanità e un viaggio nella memoria collettiva dell’essere umano. Il 15 e 16 ottobre è andato in scena lo spettacolo “Restiamo Umani”, regia di Lindo Nudo e con l’interpretazione magistrale di Francesco Mastroianni e Francesco Pupa. Un miscuglio di voci, personaggi e vite spezzate che hanno ripercosso il grido disperato di chi ha vissuto la Shoah. Di chi ha vissuto i bombardamenti. Di chi ha perso i propri cari in mare. E c’è chi combatte per far sentire la propria voce, scappando dalla propria terra nella speranza di un futuro migliore.

LA NECESSITA’ DI RESTARE UMANI: UNO SPETTACOLO OLTRE LA STORIA

Uno spettacolo che ha tenuto incollata la platea in un susseguirsi di scene che raccontavano quanto l’essere umano abbia una memoria a breve termine. Una scenografia essenziale all’inizio che si è arricchiva scena dopo scena, per ricordare al pubblico quanto l’inumanità tenda a creare il caos per ogni goccia di sangue versata. «È importante riscoprire l’importanza di essere umani, ancor di più in questo periodo storico. Gli ultimi avvenimenti ci sta dimostrando il contrario. Ci catapultano in una dimensione di pura barbaria», ha dichiarato il regista Lindo Nudo, ribadendo il concetto di ricordare gli avvenimenti passati affinché non si ripresentino più nel futuro.

«Oggigiorno stanno tornando le tragedie, le violenze e persino i genocidi. Sta tornando tutto, quindi è il momento di convertire tutto il male in momenti di pace e incontro». Mastroianni e Pupa sono entrati nella coscienza dello spettatore, costringendolo a uscire fuori dal guscio dell’indifferenza. Gli hanno ricordato che facciamo parte tutti e tutte della stessa terra. Un’interpretazione magistrale, che ha dato un volto e una voce a ogni singolo bambino, donna, uomo uccisi senza colpa. Senza il diritto alla vita. Senza il diritto ad avere una voce propria. Uno spettacolo di poco meno due ore, il cui rimbombo continua incessante anche nei giorni seguenti e che dovrebbe essere visto da tutti coloro che credono che una vita abbia meno valore rispetto a un’altra.