Fita Calabria, Premio Bronzi di Riace 2026, programma e finalisti

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Premio Bronzi di Riace 2026 al Teatro Campus Temesa di Amantea: tre compagnie finaliste, spettacoli dall’8 novembre e premiazione il 29.

Diciassette spettacoli candidati, tre compagnie finaliste e un palco dal quale provare a conquistare la scena nazionale. Entra nel vivo ad Amantea il Premio Bronzi di Riace 2026, la rassegna promossa da FITA Calabria che porta al Teatro Campus Temesa una selezione del teatro amatoriale regionale. Il programma si apre domenica 8 novembre e accompagna il pubblico per quattro domeniche consecutive, fino alla premiazione del 29 novembre. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 18:30.

FITA CALABRIA E PREMIO BRONZI DI RIACE

A contendersi il riconoscimento saranno «A me gli occhi», «3 amiche e 1 sciatore» e «Tetris»: tre allestimenti scelti dalla giuria FITA Calabria tra le 17 proposte arrivate dal territorio regionale. A valutare gli spettacoli nella fase conclusiva sarà una nuova giuria tecnica, composta da esperti di giornalismo e spettacolo. Il lavoro vincitore rappresenterà la Calabria sulla scena nazionale.

«A me gli occhi» apre la rassegna al Teatro Campus Temesa

Il primo appuntamento, domenica 8 novembre, è con «A me gli occhi», portato in scena dalla Compagnia Maschera e Volto APS con la regia di Imma Guarasci.

Tratto dalla farsa di Georges Feydeau «Dormez, je le veux!», l’adattamento intreccia i meccanismi del vaudeville francese con la fisicità dell’avanspettacolo. Un’apertura nel segno della comicità per una rassegna che mette a confronto percorsi e sensibilità artistiche delle compagnie calabresi.

Domenica 15 novembre toccherà alla Compagnia i Vacantusi, protagonista con «3 amiche e 1 sciatore», per la regia di Saverio Tavano. Il terzo spettacolo in concorso, «Tetris», diretto da Marco Silani, andrà in scena domenica 22 novembre.

Il programma del Premio Bronzi di Riace 2026

Il calendario prevede tre spettacoli e una serata conclusiva dedicata alla consegna dei riconoscimenti ufficiali e dei premi di categoria: domenica 8 novembre, ore 18:30: «A me gli occhi», Compagnia Maschera e Volto APS, regia di Imma Guarasci. Il 15 novembre, domenica, ore 18:30: «3 amiche e 1 sciatore», Compagnia i Vacantusi, regia di Saverio Tavano. Domenica 22 novembre, ore 18:30: «Tetris», regia di Marco Silani. Il 29 novembre, sempre domenica, ore 18:30: serata finale di premiazione.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Teatro Campus Temesa di Amantea.

Morelli: «Una festa del teatro e della comunità»

Per il presidente regionale di FITA Calabria, Nico Morelli, il premio ha un significato che va oltre il confronto tra gli spettacoli: «Il Premio “Bronzi di Riace” non è soltanto una competizione artistica, ma una vera e propria festa del teatro e della comunità».

Morelli sottolinea il lavoro che precede ogni rappresentazione, tra prove, impegno dei soci e ricerca artistica. «Il teatro amatoriale della nostra regione sta vivendo una stagione di grande maturità e vitalità espressiva. Ogni volta che il sipario si alza, vediamo concretizzarsi mesi di sacrificio, passione autentica e ricerca artistica da parte dei nostri soci».

L’obiettivo, aggiunge, è valorizzare le radici e le storie dei territori, offrendo alle compagnie un’occasione di confronto e una prospettiva nazionale. Da qui l’invito agli spettatori: «Invitiamo tutto il pubblico a vivere insieme a noi queste serate, perché il teatro vive solo se condiviso con la propria gente».

Biglietti, abbonamenti e prenotazioni

Le serate prevedono posti non numerati. Il biglietto intero costa 10 euro, mentre il ridotto, riservato agli under 14 e agli over 70, costa 7 euro. L’abbonamento a tutti e quattro gli appuntamenti è disponibile a 25 euro.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Amantea e con l’organizzazione a cura de Il Volo delle Comete.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 6704176, anche tramite WhatsApp, oppure scrivere agli indirizzi calabria@fitateatro.it e roberta.delrosario@libero.it.