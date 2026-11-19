3 minuti per la lettura

A grande richiesta cinque repliche per lo spettacolo di Salemme “… e Fuori nevica” al teatro Rendano di Cosenza in programma dal 19 al 22 novembre 2026

COSENZA – Vincenzo Salemme ritorna al Teatro di Tradizione Alfonso Rendano con lo spettacolo “…E Fuori Nevica!” che inaugurerà, dal 19 al 22 novembre 2026, la stagione 2026-2027 della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano. Le prime quattro repliche sono andate esaurite e la produzione ha deciso di aggiungere un quinto appuntamento – sabato 21 novembre alle 17 – della celebre commedia scritta, diretta e interpretata dall’artista partenopeo. Gli spettacoli del 19, 20 e 21 si svolgeranno alle 20.30, mentre domenica 22 alle 18.

Soddisfatti gli organizzatori che sottolieano come «Il raggiungimento delle cinque repliche rappresenta un vero e proprio evento per la città: un risultato simile, infatti, non si registrava sul palco del Rendano da oltre 20 anni, a conferma della forza di uno degli spettacoli più longevi e amati dal pubblico e del profondo legame con un artista poliedrico che scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d’autore raro nel panorama contemporaneo».

LA NUOVA EDIZIONE DELLO SPETTACOLO DI SALEMME CELEBRA I 50 ANNI DI CARRIERA DELL’ARTISTA

Questa nuova edizione di “…E fuori nevica!” assume inoltre un significato speciale, celebrando i 50 anni di carriera teatrale dell’attore e regista napoletano. Sul palco, accanto a Vincenzo Salemme, tre straordinari compagni di viaggio: Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli.

Salemme riporta sul palco una delle commedie più amate del suo repertorio, scritta nel 1994, che ora torna in scena con un nuovo cast e una nuova regia.

AL RENDANO LA STORIA DI TRE FRATELLI, UNA EREDITÀ E UNA CONVIVENZA FORZATA

Al centro della storia ci sono i tre fratelli Righi – Francesco (detto Cico), Stefano ed Enzo – tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni, che si ritrovano nella casa di famiglia dopo la morte della madre per la lettura del testamento. La donna ha però lasciato una condizione precisa: per dividere la cospicua eredità, i tre dovranno vivere insieme. Una clausola che si trasforma presto in un’esilarante e toccante sfida quotidiana. Il primogenito Francesco, detto Cico, ha una forma di autismo ad alto spettro, alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Urla “nevica, nevica” quando è felice e divora quintali di purea per placare l’ansia. Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a diciotto anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. E poi c’è Stefano, il più ordinato dei tre, laureato, che però si accontenta di fare l’agente di cambio. Innamoratissimo di Nora, è in procinto di sposarsi. Anche se la relazione è, al momento e dopo un anno di vita, soltanto platonica. Anzi, addirittura telefonica. Da questa convivenza forzata nascono situazioni esilaranti, equivoci e momenti di grande tenerezza. In un’atmosfera in cui la costrizione a convivere scatena situazioni di irresistibile comicità si affaccia ogni tanto la realtà, a volte crudele, dei bisogni. Il bisogno di pace, di soldi, di affetto…

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila.