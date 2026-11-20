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Il 22 novembre, alle ore 18, “Sguardi a Sud” ospita “Sfumature sonore-Capitolo, un’esperienza performativa che intreccia musica, poesia e danza.

MENDICINO (COSENZA) – Non una semplice contaminazione tra generi, ma un incontro tra linguaggi artistici e sensibilità differenti. È questa la direzione di “Sfumature sonore-Capitolo II. Dissonanze tra tradizione e innovazione”, l’appuntamento in programma il 22 novembre, alle ore 18, nell’ambito della nona edizione di “Sguardi a Sud”, la rassegna promossa dalla compagnia Porta Cenere, con la direzione artistica di Mario Massaro, il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical. Lo spettacolo segna un ulteriore passo verso una dimensione performativa sperimentale, nella quale la musica diventa materia viva, capace di dialogare con la parola poetica e il movimento del corpo. Tradizione e innovazione non si contrappongono: si incontrano, si interrogano e si trasformano reciprocamente, dando vita a un’esperienza in cui la dissonanza si fa possibilità creativa.

Sguardi a Sud: al Teatro comunale di Mendicino va in scena “Sfumature sonore-Capitolo II”

Il progetto, firmato da Luigi Polimeni, con l’ideazione artistica dello stesso Polimeni e di Massimo Barilla, è prodotto da Mana Chuma Teatro. La proposta sviluppa il concetto di un «entanglement dell’anima»: una trama di connessioni nella quale elementi apparentemente lontani si intrecciano fino a costruire un’unica architettura espressiva. Ed è proprio nell’incontro tra le differenze che risiede il senso più profondo della performance. A costruire questo universo acustico concorrono strumenti e sonorità eterogenei: pianoforte, theremin, marranzano, flauti armonici, sintetizzatori, chitarre, voce ed elettronica.

Le musiche originali portano la firma di Luigi Polimeni, i testi e la performance poetica sono di Massimo Barilla, mentre la coreografia è affidata a Sarah Lanza. Sul palco Aurora Galteri, insieme a Giuseppe Alan Lisa, alla chitarra e alla voce, e Davide Crimi, che cura gli ambienti sonori e l’elettronica. Nessun linguaggio viene subordinato all’altro: ciascuno conserva la propria identità e contribuisce alla costruzione di un paesaggio artistico in continua evoluzione.

Nona edizione di Sguardi a Sud

Il direttore artistico Mario Massaro sottolinea il valore della ricerca che attraversa la proposta: «Con “Sfumature sonore-Capitolo II”, “Sguardi a Sud” rinnova la propria vocazione alla sperimentazione e al confronto tra linguaggi artistici. Vogliamo offrire al pubblico occasioni di incontro con forme espressive che superano i confini tradizionali e aprono nuove prospettive. In questo spettacolo la dissonanza non è una frattura, ma una possibilità: il punto da cui partire per scoprire nuove armonie tra tradizione e contemporaneità».