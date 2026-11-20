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Tre fratelli, un’eredità contesa, quarant’anni di lontananza e ferite mai rimarginate. Al Teatro Rendano di Cosenza, nell’ambito della rassegna L’Altro Teatro, Salemme firma una commedia che sorprende il pubblico con il suo doppio registro: l’ironia travolgente e il dramma più profondo. Una storia che diverte, commuove e lascia interrogativi sulla famiglia, sulla disabilità e sul significato dell’amore.

COSENZA – La risata si spegne lentamente, lasciando spazio a un silenzio carico di emozione. Il finale di «…E fuori nevica», lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, arriva al cuore del pubblico come un colpo inatteso. Al Teatro Rendano di Cosenza, in scena dal 19 al 22 novembre, nell’ambito della rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano, l’artista napoletano porta sul palco una commedia capace di cambiare continuamente ritmo e prospettiva: si ride, si sorride, si riflette, fino a ritrovarsi con gli occhi lucidi. La vicenda ruota attorno a tre fratelli, Enzo, Cico e Stefano, che si riuniscono nella casa di famiglia dopo circa quarant’anni di lontananza. A spingerli a tornare è la morte della madre, ma anche una questione tutt’altro che secondaria: l’eredità. Il testamento contiene, infatti, una clausola ben precisa: per poter beneficiare del patrimonio, i tre dovranno impegnarsi a prendersi cura l’uno dell’altro.

Un vincolo che trasforma la casa in un luogo di convivenza forzata, dove il passato torna a bussare con tutta la sua forza. Vecchi rancori, incomprensioni, segreti e aspettative mai realizzate riemergono attraverso dialoghi serrati e situazioni paradossali. La scenografia restituisce un ambiente familiare, con un salotto, una libreria e la cucina: uno spazio quotidiano che diventa il centro di una resa dei conti emotiva. A interrompere la dimensione domestica intervengono anche momenti ambientati su un treno, che introducono nuove situazioni e accompagnano il racconto in una dimensione surreale e ironica. Accanto a Vincenzo Salemme, sul palco, un cast composto da Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Completano l’allestimento le scene firmate da Roberto Crea, i costumi di Francesca Romana Scudiero e le musiche originali di Antonio Boccia.

Vincenzo Salemme conquista il Rendano di Cosenza: «…E fuori nevica»

Stefano ha trascorso gran parte della sua vita lontano dalla famiglia, lavorando come musicista su una nave da crociera. Il ritorno a casa lo costringe a fare i conti con il passato e con ciò che si è lasciato alle spalle, mentre coltiva il sogno di portare una propria canzone sul palco di Sanremo. Cico, invece, è un personaggio imprevedibile, che scommette sui cavalli e risponde alle telefonate dell’allibratore con una spontaneità disarmante.

Ma è proprio Cico, fratello con una disabilità intellettiva, a rappresentare il cuore più delicato e complesso dello spettacolo. Salemme costruisce il personaggio senza indulgere nella retorica, alternando momenti di ingenuità apparente a improvvisi lampi di lucidità. Cico ricorda, comprende, percepisce. Dietro i suoi comportamenti si nasconde una storia di emarginazione e sofferenza, segnata da un’infanzia nella quale veniva continuamente etichettato come «scemo», persino dal padre. Un uomo che, temendo potesse diventare pericoloso per i fratelli, aveva deciso di affidarlo a un istituto, prima di riportarlo a casa. Un passato che non si è mai davvero dissolto e che continua a condizionare i rapporti tra i tre.

La forza della rappresentazione sta anche nella capacità di affrontare il tema della disabilità attraverso la normalità della vita quotidiana. Cico non è soltanto il personaggio attorno al quale ruota la vicenda: è una persona con desideri, sogni, emozioni e una propria percezione del mondo. E soprattutto è qualcuno che avverte il rifiuto, anche quando gli altri credono di poterlo nascondere.

La comicità, intanto, procede con il ritmo inconfondibile di Salemme. Le battute, gli equivoci, le telefonate, le scommesse e le ambizioni artistiche di Cico alimentano una girandola di situazioni divertenti. Il pubblico viene conquistato da quella quotidianità apparentemente leggera che, senza preavviso, lascia intravedere qualcosa di molto più doloroso.

La svolta arriva quando emergono verità rimaste nascoste. Si scopre che Stefano avrebbe dovuto sposarsi, mentre sul passato familiare grava un segreto ancora più drammatico: Cico rivela di aver somministrato alla madre la morfina per porre fine alle sue sofferenze. Un gesto estremo, che apre interrogativi profondi sul confine tra amore, disperazione e consapevolezza.

La reazione degli altri due fratelli è durissima. Enzo e Stefano, spaventati da quanto appreso, tornano a considerare l’ipotesi di rinchiudere Cico in un istituto. Ma lui viene a conoscenza delle loro intenzioni. E la ferita dell’esclusione, mai rimarginata, torna a sanguinare. È il momento in cui il racconto abbandona definitivamente la leggerezza iniziale. I ricordi dell’infanzia si intrecciano con il presente, riaffiorano i traumi, le parole pronunciate negli anni, la paura di essere considerato ancora una volta un problema da allontanare.

Vincenzo Salemme conquista il Rendano: «…E fuori nevica», dalle risate a un finale da brividi

La conclusione è tragica e sconvolgente: Cico somministra la morfina anche ai fratelli, che muoiono insieme a lui. Un epilogo che ribalta completamente il tono della commedia e lascia il pubblico davanti a una scena di straordinaria intensità emotiva. È qui che «…E fuori nevica» mostra tutta la sua complessità. Dietro la comicità si nasconde una riflessione amara sulla famiglia, sulle responsabilità, sul pregiudizio e sull’incapacità di riconoscere davvero la fragilità dell’altro. Il confine tra protezione e sopraffazione diventa sottilissimo, così come quello tra affetto e rifiuto.

Salemme dimostra ancora una volta di saper trasformare situazioni ordinarie in materia teatrale, passando con naturalezza dalla battuta al silenzio, dalla risata alla commozione. Accompagna lo spettatore dentro una storia che si rivela gradualmente, fino a un finale da pelle d’oca.

La domanda che resta, quando cala il sipario, è tanto semplice quanto scomoda: quanto siamo davvero capaci di accogliere chi è diverso da noi? E quanto può diventare devastante il rifiuto quando arriva proprio dalle persone dalle quali ci aspetteremmo amore e protezione? Al Rendano, «…E fuori nevica» non lascia soltanto il ricordo di una bella serata di teatro. Lascia una ferita emotiva, una riflessione e la consapevolezza che, talvolta, il gelo più difficile da affrontare non arriva dall’esterno, ma si annida proprio tra le mura di casa. Una commedia che comincia con una risata e chiude il sipario togliendo il fiato. E continua a far riflettere anche dopo l’ultimo applauso.