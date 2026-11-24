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Sold out al Teatro Rendano di Cosenza per «… E fuori nevica!». Vincenzo Salemme conquista il pubblico e riceve il premio Enzo Noce 2026

«NEVICA! Nevica! Nevica!». Cico il fragile, Cico “lo scemo”. Cico da chiudere di nuovo in un istituto. Cico che vuole il purè per tranquillizzarsi. Cico, in realtà, forse, “il più intelligente dei tre fratelli”. Cico, che vede, sente e capisce tutto, finanche il pubblico. «E voi? Io lo so che state là dall’inizio: non giudicate. Non c’è più niente da vedere. Andate a casa. Lo spettacolo è finito». E così, cade di nuovo la neve su Napoli. Cade la neve sugli altri fratelli, Enzo e Stefano. C’è ancora un ultimo sorriso di Cico. È per la mamma. Il sipario si chiude. E tu resti lì, dopo oltre due ore di ininterrotte risate, a rovistare nella borsa per cercare i fazzolettini di carta. È il momento delle lacrime. Il pubblico in piedi.

VINCENZO SALEMME CONQUISTA IL RENDANO DI COSENZA

E un istrionico maestro come Vincenzo Salemme prende per mano i suoi e si gode quegli ultimi accenni di commozione misti a grandi sorrisi e a un affetto palpabile. La stima del pubblico in un applauso che non accenna a fermarsi. Per un’arte che ha la grandezza di prendere, acchiappare, catturare lo spettatore e farlo calare in ogni più piccola sfaccettatura interiore dei personaggi. Senti tutto, provi tutto, sei nella loro testa. È divertimento allo stato puro misto a profondissima malinconia. Dolorosa a tratti.

L’ULTIMA REPLICA DI “E FUORI NEVICA”

Una tragedia? Una commedia? Una tragicommedia? No. Un capolavoro. Che con la grande capacità degli attori Antonio Guerriero, Andrea di Maria e Stefano Sarcinelli spezza qualsiasi distanza. Spezza pregiudizi. Le convenzioni e le convinzioni sociali. Spezza il giusto e l’ingiusto, il normale e l’anormale, il vero e il falso, il confine tra buono e cattivo. Perché quando anche l’ultima replica di “… E fuori nevica!” saluta il teatro Rendano – segnando un sold out e un record di repliche «che non si registrava da 20 anni» – quei tre fratelli ti mancano.

E tra riflessioni, pause e soliloqui intellettuali, ridicoli, bizzarri ed esilaranti, dal retrogusto dolce-amaro, Cico già ti manca. Ti manca quel divano e quella casetta essenziale allestita sul palco. Ti manca anche quel caffè che da loro, in realtà, manca sempre. Le situazioni surreali, paradossali, gli equivoci, tutto il loro bene e tutto il loro male. Le loro fortune, la loro solitudine, la loro storia, la loro iella.

LA GENTILEZZA SECONDO SALEMME

E ti manca soprattutto il sentimento napoletano, quello potente, che riempie il ritmo dello spettacolo ad ogni passo e che Vincenzo Salemme restituisce al pubblico con una carezza. «Secondo me – dice dal palco al momento dei saluti – quello che vi rappresenta proprio è la gentilezza. Se dovessi descrivere Cosenza, la Calabria, direi che quello che vi distingue è la gentilezza. Siete un popolo gentile. Che è una virtù di cui molto si sta parlando, ma che purtroppo è andata via via scemando nel tempo. Si è un po’ perduta la gentilezza tra esseri umani. E voi siete sempre affettuosissimi, proprio avete una dolcezza, un sorriso, quando dite “buongiorno”… che apre l’anima».

VINCENZO SALEMME E IL PUBBLICO DI COSENZA

Un dialogo “core a core”, quindi, tra l’artista partenopeo e il suo pubblico calabrese, simbolo di quel legame di amicizia – dice il sindaco Franz Caruso – che da sempre ci lega a Napoli, per affetto, ragioni storiche e culturali. Un rapporto che trasuda stima e bene sincero, poi, quello diretto con il maestro Vincenzo Salemme – che quest’anno celebra i 50 anni di carriera –, a cui è andato il premio Enzo Noce 2026.

IL PREMIO ENZO NOCE

Era il 2000 quando approdò per la prima volta al Teatro Rendano con lo spettacolo “Di mamma ce n’è una sola”: «È molto importante perché certe testimonianze – dice Salemme ricevendo il premio – veramente ti danno forza, ti sostengono, perché uno a volte dice: “Ma sicuro che sto facendo bene?”. Io tutti i giorni ci penso, tutti i giorni mi sembra un miracolo vedere il teatro pieno, mi meraviglio sempre. E poi questo teatro, che è un teatro bellissimo. Questo bisogna veramente tenerlo come una cosa preziosa. È un’opera d’arte. Sindaco… “m’arraccumann”. Mi raccomando, tenetelo bene».

LA RASSEGNA L’ALTRO TEATRO

E così si conclude l’appuntamento inaugurale della stagione 2026-2027 della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano: con un abbraccio. Quello del sindaco che realizza il sogno richiesto da tanti cosentini e Vincenzo Salemme che accoglie con simpatia: «E abbracciamoci sindaco… Io dove vado vado, mi abbracciano tutti, mi offrono il caffè, mi offrono da mangiare… ma è ‘na cosa fantastica». E questo è pure Vincenzo Salemme. ‘Na cosa fantastica. Dentro e fuori dal palco. Anche quando all’uscita, sulle scale del Rendano, si ferma con chi, appunto, continua a stringerlo, ad abbracciarlo, a chiedere una foto, una risata, un saluto, una stretta di mano. C’è una battuta, un sorriso, cordialità, dolcezza. Insomma, Cico, forse, se fosse stato cosentino, vedendo arrivare Salemme e il suo cast, avrebbe iniziato a ripetere: «Nevica! Nevica! Nevica!».