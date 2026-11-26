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La nona edizione di “Sguardi a Sud” si chiude al Teatro comunale di Mendicino con “La Sirenetta”: la magia delle ombre incontra la musica dal vivo.

MENDICINO (COSENZA) – Una fiaba senza tempo, il fascino delle ombre e le suggestioni della musica dal vivo: sarà “La Sirenetta” a mettere il sigillo sulla nona edizione di “Sguardi a Sud”, in programma il 29 novembre alle ore 18. La rassegna, promossa dalla compagnia Porta Cenere con la direzione artistica di Mario Massaro, il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical, affida il suo ultimo appuntamento del 2026 alla compagnia Errare Persona, protagonista di una rilettura della celebre fiaba di Hans Christian Andersen.

Una scelta che racchiude, nella sua essenzialità, il leitmotiv di un’intera stagione: dopo aver esplorato percorsi artistici e sperimentato linguaggi differenti, “Sguardi a Sud” torna alla potenza della narrazione. Bastano pochi elementi – un corpo, una luce, le note di un pianoforte e il gioco delle ombre – per dare vita a un universo di immagini e suggestioni, dove anche l’invisibile trova voce.

Mendicino, “Sguardi a Sud” si chiude con “La Sirenetta”

La regia e il testo portano la firma di Damiana Leone, che condivide la scena con Anna Mingarelli, mentre Giordano Cedrone accompagna l’incedere della storia al pianoforte. È nell’incontro tra il teatro delle ombre e la musica dal vivo che prende forma la cifra poetica dello spettacolo: un racconto affidato alle immagini, ai suoni e alla forza evocativa della scena, capace di restituire tutta la magia dell’universo di Andersen.

La fiaba de “La Sirenetta”

La fiaba racconta il desiderio di oltrepassare i propri confini, la scoperta dell’altro e il bisogno di appartenere a un mondo diverso dal proprio. La Sirenetta è una creatura del mare, ma il suo sguardo è rivolto alla terra, una realtà sconosciuta che esercita su di lei un fascino irresistibile. La più giovane delle figlie del Re del Mare, compiuti sedici anni, raggiunge per la prima volta la superficie e scopre il mondo degli esseri umani. Qui incontra un principe, che riesce a salvare durante una violenta tempesta. È un incontro destinato a cambiarle la vita: tornata negli abissi, non riesce più a dimenticare il giovane e, pur di raggiungerlo e conquistare il suo amore, si rivolge alla strega del mare per ottenere sembianze umane. Ma il sogno ha un prezzo: la trasformazione richiede una rinuncia profonda, che mette in gioco la sua stessa identità.

Riuscirà la Sirenetta a farsi riconoscere e amare dal principe? È la domanda che accompagna lo spettatore lungo una vicenda che, dietro la sua apparente semplicità, custodisce temi universali: il desiderio di essere accettati, il confronto con la diversità, la ricerca di sé e il prezzo che talvolta si è disposti a pagare per inseguire un sogno. Il teatro delle ombre diventa, in questo contesto, molto più di una soluzione scenica. È il linguaggio ideale per raccontare una creatura che vive tra due mondi, tra ciò che è e ciò che vorrebbe diventare.

La magia delle ombre incontra la musica dal vivo

Le sagome si animano, la luce scolpisce presenze, le immagini si dissolvono e ricompaiono. Il confine tra realtà e immaginazione si fa sottile, mentre il pianoforte di Giordano Cedrone costruisce un paesaggio sonoro che arricchisce la suggestione visiva. Non una semplice proposta per l’infanzia, ma un’esperienza teatrale che restituisce alla fiaba la sua capacità di parlare a pubblici differenti, offrendo ai più piccoli la meraviglia della scoperta e agli adulti nuove chiavi di lettura.

Nona edizione di Sguardi a Sud

Con questo appuntamento si conclude un’edizione che ha fatto della pluralità dei linguaggi e del confronto tra esperienze il proprio tratto distintivo. Nel percorso di “Sguardi a Sud” la tradizione ha incontrato la sperimentazione, il dialetto ha dialogato con l’elettronica, la poesia si è fatta presenza scenica, la musica ha aperto nuove possibilità narrative. Un mosaico di esperienze che racconta la visione di Porta Cenere e la volontà di mantenere vivo un presidio culturale in cui il teatro possa essere partecipazione e occasione di crescita. E se il sipario si chiude con una fiaba, il messaggio resta profondamente attuale: per guardare il mondo da una prospettiva nuova, qualche volta bisogna avere il coraggio di attraversare il confine.