Dalla Calabria a The Voice Senior: tutti in piedi per Emilio Paolo Peluso

Si chiama Emilio Paolo Peluso, è di Casali del Manco, in provincia di Cosenza, e ha ottenuto una vera e propria standing ovation da parte dei giudici e del pubblico della terza edizione di The Voice Senior, talent canoro, condotto da Antonella Clerici su Raidue, dove cantanti over 60 dal grande talento e dalle storie straordinarie si sfidano.

Peluso ha incantato tutti cantando e suonando “Bella d’estate” di Mango: Loredana Bertè, Clementino, Gigi d’Alessio e i Ricchi e Poveri – tutti e quattro nel parterre di vocal coach – hanno immediatamente selezionato l’artista che, alla fine, ha deciso di entrare nella squadra di questi ultimi.

“Faremo cose meravigliose insieme”, hanno chiosato Angelo e Angela del gruppo pop anni Sessanta. E poi hanno aggiunto: “Cantare Mango è difficilissimo, ma tu ci sei riuscito alla grande”.

Nelle prossime puntate, dunque, il percorso di Emilio Paolo Peluso entrerà nel vivo: riuscirà il presilano a raggiungere la finale di The Voice Senior? Si vedrà, per il momento tutti i cosentini lo sperano.