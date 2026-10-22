Dalla Calabria a Sanremo Giovani, Quarto selezionato tra i primi 60

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Anche un po’ di Calabria a Sanremo Giovani 2026, il cantautore Quarto, originario di Corigliano Rossano, è tra i primi 60 selezionati per partecipare alle audizioni dal vivo

C’è anche un pezzo di Calabria tra i protagonisti della nuova edizione di Sanremo Giovani 2026. Il cantautore Quarto, originario di Corigliano Rossano, ha conquistato l’accesso alla rosa dei primi 60 artisti selezionati dalla Commissione Musicale alle audizioni live che si terranno a Roma. Quarto compie così un passo cruciale verso il palco del Teatro Ariston. Un traguardo che arriva a coronamento di un percorso artistico solido e in costante crescita.

CHI E’ QUARTO

Laureato AFAM al prestigioso CPM Music Institute di Milano — fucina di talenti del pop italiano contemporaneo che ha visto muovere i primi passi a nomi del calibro di Mahmood, Tananai e Serena Brancale —, Quarto ha saputo costruire negli anni un’identità musicale distintiva, forte di un cantautorato moderno che ha già conquistato migliaia di stream su Spotify con brani come “Per tutta la vita”, “Povera Italia”, “Notte d’aprile” e “Promessi sposi”.

Il suo 2026 si sta rivelando un anno particolarmente denso di soddisfazioni: oltre all’apparizione nella serie Prime Video “Tilt – Music Generation”, l’artista calabrese ha firmato come autore il brano “46” per la band Grace, pezzo selezionato per l’apertura dei live di Vasco Rossi durante il tour estivo negli stadi. A testimoniare la risposta del pubblico e la dimensione live del suo progetto ci sono l’esibizione al Primo Maggio di Reggio Calabria, un’intensa attività concertistica lungo la penisola e il recente sold out registrato ai Magazzini Generali di Milano in appena 48 ore dall’apertura delle prevendite.

DOPO LE AUDIZIONI LIVE

L’accesso alla fase decisiva di Sanremo Giovani rappresenta per Quarto non solo la conferma del proprio talento su scala nazionale, ma anche motivo di orgoglio per la scena musicale calabrese, che torna a farsi sentire con forza tra le proposte più interessanti della nuova leva cantautorale italiana.

Al termine dei provini dal vivo di Sanremo Giovani ai quali prenderà parte il cantautore, e del percorso parallelo di Area Sanremo, la rosa dei concorrenti si stringerà a 30 tra solisti e band. Da questo gruppo ne saranno selezionati sei che, durante la finale dell’11 dicembre si sfideranno per la vittoria di Sanremo Giovani 2026. Il vincitore gareggerà con i i big al Festival di Sanremo 2027.