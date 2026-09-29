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L’università della Calabria riapre le porte alle attività sportive: tra la presentazioni dei programmi di DUnical Career e CUS Unical Sport Hub, il nuovo anno accademico vede come protagonisti la squadra di volley che parteciperà al campionato nazionale in serie B.

Sport e formazione universitaria: è questo a cui l’Università della Calabria punta in questo nuovo anno accademico. Un intreccio che ha come obiettivo quello di rafforzare l’unione tra studio e carriera sportiva, espresso attraverso il programma di DUnicAL Career 26/27 e il progetto CUS Unical Sport Hub, presentati lunedì 28 settembre al Cinema Campus.

In occasione, è stata presentata anche la squadra di volley che parteciperà al prossimo campionato nazionale di serie B. Condotto dal giornalista RAI Maurizio Colantoni, l’evento ha promosso il modello d’integrazione per affiancare tutti coloro che decidono di affiancare la carriera universitaria a quella sportiva. Ha mostrato, così, quanto sia possibile conciliare due mondi apparentemente opposti. «Per una persona che vuole seguire un percorso agonistico, risulta abbastanza complicato conciliarlo con un percorso formativo», ha introdotto il Magnifico Rettore Gianluigi Greco.

DUNICAL CAREER, UN PROGETTO CHE UNISCE STUDIO E SPORT

«Ed è proprio da quest’esigenza che ha preso vita questo progetto, questa visione: accompagnare gli studenti, dando loro la possibilità di studiare e continuare a praticare sport», ha concluso Greco, sottolineando quanto la sinergia tra atenei e CUS sia fondamentale per garantire alla comunità studentesca un’ottima offerta formativa e sportiva. A intervenire durante l’evento Valerio Vermiglio, direttore sportivo del CUS Unical Sport Hub ed ex-capitano della Nazionale italiana di pallavolo, e Antonella del Core, ex-capitano della Nazionale italiana di pallavolo. Insieme hanno affermato che l’unione tra sport e studio comporta, in primo luogo, sacrificio e molta dedizione.

«È un progetto fondamentale per capire il valore dell’attività sportiva. Soprattutto in un contesto dove università e sport devono viaggiare di pari passo» ha poi commentato Marco Betrò, rappresentante degli studenti in seno al CUS. Durante l’evento, un momento è stato dedicato anche all’accessibilità nello sport, attraverso la testimonianza dello studente Vincenzo Gulino che ha dimostrato che il duale sport e studio va oltre le barriere della disabilità e dell’insicurezza.

A conclusione dell’evento, è stata presentata la squadra di pallavolo che parteciperà al campionato nazionale di serie B. «È un onore per noi far parte di questo progetto. Ci auguriamo che in molti possano seguire il nostro esempio», ha dichiarato il capitano della squadra Lorenzo Ippolito a fine evento. Un’occasione importante che ha permesso alla comunità universitaria di conoscere ancora di più la realtà sportiva del campus. Ha dato inoltre la possibilità a non rinunciare a nessuna passione nel proprio percorso di vita.