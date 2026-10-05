Inaugurato un campo di cricket a Corigliano Rossano

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Inaugurato nella piana di Cantinella a Corigliano Rossano un campo di cricket nel segno dello sport e dell’integrazione

CORIGLIANO ROSSANO – Nel cuore della piana di Cantinella di Corigliano Rossano, dove i filari e i campi scandiscono il ritmo del lavoro quotidiano, un rettangolo verde a Monachelle si è trasformato nel teatro di una scommessa sociale riuscita. L’inaugurazione del nuovo campo di cricket e il match inaugurale tra la Salimbeni-Fortitudo e la Minisci-Rossano — terminato in un significativo pareggio sul campo — hanno segnato un punto di svolta che va ben oltre la competizione sportiva.

L’evento, promosso dal Movimento Zona 17 e dall’Associazione Cricket Cantinella guidata da Angelo Broccolo, inserisce la disciplina in un torneo a tre squadre pronto a concludersi l’11 ottobre, ma apre già nuove prospettive per l’intera area urbana. Durante la cerimonia, Angelo Broccolo ha voluto ringraziare la generosità della famiglia Minisci, in particolare Angelo Minisci, proprietario del terreno, sottolineando il valore simbolico di un percorso nato non a caso la data del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori.

UN MESSAGGIO DI PACE E FRATELLANZA

L’iniziativa celebra il lavoro come elemento identitario universale per cittadini provenienti da Pakistan, India, Bangladesh e Afghanistan, impegnati ogni giorno nelle aziende agricole del territorio. Ricordando come anche gli italiani siano stati storicamente un popolo di emigranti e lavoratori stagionali, Broccolo ha rimarcato la necessità di superare visioni rigide ed escludenti per abbracciare un’integrazione reale, capace di coniugare il rispetto dei diritti con l’offerta di spazi di socialità e svago. Un messaggio di pace e fratellanza che acquista ancora più valore richiamando il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, ricordato come momento storico d’incontro tra culture e religioni diverse.

Un plauso speciale è stato rivolto anche al coraggio e alla sensibilità dell’imprenditoria al femminile locale, rappresentata da figure come Maria e Agata Salimbeni e Maria Grazia Minisci, fondamentali nel sostenere progetti di coesione sociale. L’entusiasmo generato a Monachelle ha già valicato i confini della frazione: la comunità dei giocatori residenti a Rossano ha espresso la volontà di interpellare l’amministrazione comunale e il settore privato per realizzare un impianto dedicato anche nella propria area urbana, dando così continuità a un’esperienza di integrazione che fa scuola.