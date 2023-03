Serie B, colpaccio del Cosenza che in trasferta batte la capolista Frosinone

2 minuti per la lettura

Colpaccio del Cosenza che al 95′ trova il guizzo vincente e stende in trasferta la capolista di Serie B Frosinone. Tre punti d’oro in chiave salvezza

FROSINONE – Clamorosa impresa del Cosenza, che supera di misura la capolista di Serie B Frosinone allo Stirpe e conquista tre punti davvero preziosi in ottica salvezza ma soprattutto sorprendenti dati i presupposti di partenza della proibitiva trasferta nel Lazio.

Prima frazione di gioco non particolarmente entusiasmante e senza grandi emozioni. Gli ospiti sono bravi a difendere con ordine non concedendo spazi agli attacchi del Frosinone padrone di casa.

L’undici che finora ha dettato legge nel campionato, infatti, nonostante un possesso palla prolungato e anche dei buoni fraseggi, riescono a rendersi pericolosi soltanto in una circostanza dopo 11 minuti di gioco. Caso sfugge sulla corsia di sinistra al controllo degli avversari e trova al centro dell’area Moro, la cui bella girata di prima intenzione con il mancino colpisce la traversa a Micai battuto.

Il Cosenza, pero cresce negli ultimi minuti e Florenzi al 42′ impegna Turati dalla distanza mettendo le prime apprensioni in capo alla difesa dei padroni di casa.

SERIE B, NELLA RIPRESA IL COSENZA TROVA IL GUIZZO CHE STENDE IL FROSINONE E REGALA 3 PUNTI D’ORO

Le squadre tornano, quindi, in campo senza che nulla sia cambiato rispetto all’inizio dell’incontro. Ma se al Cosenza può star bene il pareggio, il Frosinone ha bisogno di vincere per continuare la corsa promozione. In avvio di ripresa, infatti, i giallazzurri provano a spingere con maggiore intensità, agevolati dai cambi offensivi. Mulattieri ed Insigne entrati in campo, si rendono così pericolosi. Gli ospiti reagiscono e al 14′ della ripresa si vedono annullare una rete con Nasti che batte Turati ma viene pescato in fuorigioco ed al 29′ Finotto impegna severamente Turati con una battuta di sinistro.

Quando la partita sembrava ormai chiusa, ossia in pieno recupero, però, il Cosenza trova un Brescianini ispirato e al posto giusto che raccoglie un assist di Finotto (subentrato a due terzi del match a Zilli) e con uno splendido sinistro a giro dal limite di prima intenzione batte turati e regala i tre punti ai rossoblù.

Una vittoria importantissima per il Cosenza che stacca il Benevento salendo in zona playout mantenendo la stessa distanza da Venezia e Perugia anche loro vincenti ma ancora perfettamente a tiro dei Lupi della sila.