Cosenza Calcio, la stagione è iniziata nella totale incertezza

2 minuti per la lettura

La stagione 2025/26 di Serie C è iniziata ma per il Cosenza Calcio resta l’incertezza sulla eventuale cessione ma anche sulla costruzione della squadra per il campionato

COSENZA – È ufficialmente iniziata la stagione 25/26 e alle nostre latitudini si vive con l’angoscia e l’ansia di non sapere cosa stia preparando la società del Cosenza calcio. Ad oggi il Cosenza non ha un allenatore (Massimiliano Alvini a rescisso a zero dimostrando ancora la sua signorilità); domani o dopo anche Gennaro Delvecchio, atteso a Cosenza, dovrebbe anch’egli lasciare, anche se a condizioni diverse; non si capisce se Kevin Marulla sarà ancora il team manager; per non parlare di tutto il comparto organizzativo della stessa.

Il solo Gianluca Pasqua sembra essere al lavoro. oggi 2 luglio due comunicati: la rescissione del contratto di Alvini e l’accordo per il nuovo materiale tecnico. Segnali di vita societaria, qualcuno è tentato a pensare, ma sembrano più azioni che sottolineano l’improvvisazione che regna sovrana. Sul ritiro si sa che dovrebbe essere a Lorica ma ancora si disconoscono le date e la sistemazione.

Il mercato è ufficialmente già partito. Da Cosenza sono in molti quelli che vorrebbero scappare, ma non tutti hanno avuto la possibilità di aver la clausola rescissoria che ha avuto Micai. Per non molti (visto le richieste da parte del suo Rita Scalise-Eugenio Guarascio, ritenute esose da tutte le società che si sono avvicinate) non sarà facile sistemarsi altrove e obtorto collo rimarranno a vestire la maglia dei Lupi, con quali stato animo e quali risultati è facile immaginare.

COSENZA CALCIO, A STAGIONE PRATICAMENTE INIZIATA REGNA LA PIÚ TOTALE INCERTEZZA

Potrebbe ancora il duo Guarascio Scalise aggiustare la situazione organizzativa e tecnica e garantire una stagione dignitosa? Si, i tempi ci sono, ma quella che scarseggia, al momento, sembra essere la volontà della proprietà di lanciarsi in un campionato di vertice.

Sulla ventilata vendita societaria “a brevissimo” ormai tutta la città ha sposato il titolo di una brillante commedia di Sergio Crocco: “conzativicci” coniugandolo sulle sorti del Cosenza. Contatti, scambio di qualche documento, qualche parola ma poi alla fine, come sempre è stato, Guarascio è rimarrà proprietario del suo hobby. Sarebbe bello avere su questo pensiero una smentita e leggere un comunicato a firma Pasqua che potesse dire: “Il Cosenza ha un nuovo proprietario”. Vediamo.

Intanto anche la voce dell’istituzioni torna a farsi sentire. Un comunicato dell’assessore comunale Pasquale Sconosciuto attacca pesantemente Eugenio Guarascio e la gestione della società: «Passa la mano, Vogliamo un presidente degno di questa società» Afferma l’assessore.

Purtroppo però una noce sola nel sacco non fa rumore e Guarascio resta tranquillo e senza problemi a cavallo della sua poltrona di presidente.