Il Cosenza Calcio annulla la conferenza stampa ma tanto i giornalisti: “Sono ancora in vacanza”

Il Cosenza calcio, come successo già in passato, ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore. Così Antonio Buscè, alla vigilia della prima giornata del campionato di Serie C 2025-2026, rimarrà in silenzio. Anche questa settimana una consistente parte dei giornalisti che segue la squadra rossoblù sarebbe rimasta in vacanza (come ha detto qualcuno) e non avrebbe preso parte alla stessa.

Contestualmente, per provare a superare i disagi con i quali si è costretti a convivere ormai da anni per espletare al meglio il proprio lavoro, i firmatari di questa nota (alcuni non seguono per lavoro il Cosenza Calcio ma aderiscono a quella che si ritiene sia una lotta di dignità) hanno deciso di avere come interlocutori i vertici del club di Via Conforti ai quali verrà chiesto a brevissimo un incontro.

Tiziana Aceto

Renzo Andropoli

Gabriele Carchidi

Francesco Catizone

Alessandro Chiappetta

Daniele Cianflone

Luigi Cosentini

Edoardo Cozza

Giacinto De Pasquale

Mariarosaria De Pietro

Fabio Dodaro

Francesco Farina

Davide Franceschiello

Claudia Giordano

Piergiorgio Giorno

Giuseppe Antonio Leo

Valter Leone

Paride Leporace

Fabio Mandato

Massimo Maneggio

Andrea Marotta

Martina Milia

Giuseppe Milicchio

Massimo Mitidieri

Valentina Mitidieri

Matteo Monte

Osvaldo Morisco

Sandro Mosca

Alfredo Nardi

Fausto Nardi

Andrea Orlando

Bruno Palermo

Antonio Palopoli

Valerio Panettieri

Amedeo Pecora

Francesco Ridolfi

Andrea Rosito

Luigi Saporito

Roberto Saporito

Roberto Saverino

Bonaventura Scalercio

Stefania Scarfò

Eliseno Sposato

Riccardo Tucci

Filippo Veltri

Francesco Veltri