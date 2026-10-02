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Il Consiglio di Amministrazione del Cosenza Calcio parla di «campagna organizzata di insulti e minacce». Accuse pesanti: «Non è protesta, è vandalismo economico»

COSENZA – Accuse feroci e dirette. Come mai accaduto prima di oggi. Il Consiglio di Amministrazione del Cosenza Calcio ha diffuso una durissima nota contro una presunta azione di boicottaggio che starebbe subendo da molto tempo a questa parte, denunciando il tutto anche come potenziale causa dei problemi economici della città. In sostanza, quella che viene definita ancora una volta una sparuta minoranza di tifosi avrebbe messo su una campagna di denigrazione a tappeto. Quasi fosse un’organizzazione specifica. Non si hanno notizie di denunce fatte dalla società alle autorità competenti, ma è molto facile che sia così: fermarsi alla sola nota stampa non avrebbe alcun senso. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

LA NOTA DEL CDA

Ecco il testo della nota: «Il Consiglio di Amministrazione del Cosenza Calcio denuncia pubblicamente con fermezza l’ennesimo atto di sabotaggio contro la società. Nel giro di pochi minuti una campagna organizzata di insulti, minacce e shitstorming ha invaso i nostri canali, costringendo il Cosenza Calcio alla cancellazione di ogni pubblicazione. Non è un episodio isolato. È la prosecuzione di una strategia di boicottaggio che da due anni sta provocando danni enormi alle casse del Cosenza Calcio.

Non è protesta. È ricatto. È vandalismo economico. Il Cosenza non accetta più che una minoranza rumorosa e violenta decida chi può o non può sostenere questa squadra. La libertà di impresa è sancita dalla Costituzione italiana e il club si tutelerà in ogni sede civile e penale per rivendicare tale diritto. Si ricorda infine che il Cosenza Calcio ha una funzione sociale, ma anche economica. E la gestione per essere sostenibile ha bisogno di risorse».