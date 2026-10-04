Calcio, Serie C: il Cosenza non c’è, il Foggia ringrazia

Un rilancio del portiere del Foggia Saro disturbato da Petrovic (foto pagina Facebook Foggia)1 minuto per la lettura
CROTONE – Ancora sul campo neutro di Crotone, e ancora a porte chiuse, il Cosenza viene sconfitto in campionato e rimane a soli due punti penultimo in classifica. La pur buona volontà dimostrata dai rossoblù di Coppitelli non è bastata ad aver ragione di un Foggia che nel secondo tempo è andato in gol prima con Ravasio e poi, nei minuti di recupero, con Petito, per il 2-0 finale in favore dei pugliesi.
Questo il tabellino della partita
- COSENZA (4-3-3): Rizzo 6; Clemente 5.5, Dalmazzi 5.5, Dametto 5.5, Giannini 5.5 (22’st Almaviva 5.5); Contiliano 6 (36’st D’Alena sv), Palmieri 5.5 (16’st Dzepar 5.5), McJannet 5.5; Energe 6 (36’st Quieto sv), Palazzino 5.5 (16’st Achour 5), Petrovic 5. In panchina: Iliev, Rantuccio, Ndow, Cogoni, Ragone, Contiero, Barone, Cimino, Pozzi. Allenatore: Coppitelli 5.
- FOGGIA (3-5-2): Saro 6; Seck 6.5, Berra 6, Di Pasquale 6 (35’st Parisy 5); Todisco 6 Zuccon 6.5 (31’st Ngana 5), Gallo 6 (19’st Coulibaly 5.5), Haoudi 5.5 (1’st Panico 5.5), Petito 6; Luciani 6 (19’st Merdji 5.5), Ravasio 6.5. In panchina: Marfella, Testa, Oviszach, Del Sole, Maestrelli, Bigonzoni, Toure, Smeraldi, Azarovs. Allenatore: Auteri 6.5
- ARBITRO: Migliorini di Verona 6.
- RETE: 9’st Ravasio, 51’st Petito
- NOTE: giornata soleggiata, terreno in condizioni precarie. Gara disputata a porte chiuse sul campo neutro di Crotone. Ammoniti: Gallo, Seck, Petito, Ngana. Angoli: 6-6. Recupero: 2’pt, 5’st.
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