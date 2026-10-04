Calcio, Serie C: il Cosenza non c’è, il Foggia ringrazia

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CROTONE – Ancora sul campo neutro di Crotone, e ancora a porte chiuse, il Cosenza viene sconfitto in campionato e rimane a soli due punti penultimo in classifica. La pur buona volontà dimostrata dai rossoblù di Coppitelli non è bastata ad aver ragione di un Foggia che nel secondo tempo è andato in gol prima con Ravasio e poi, nei minuti di recupero, con Petito, per il 2-0 finale in favore dei pugliesi.

Questo il tabellino della partita