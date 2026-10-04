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Calcio, Serie C: il Cosenza non c’è, il Foggia ringrazia

| 4 Ottobre 2026 18:11 | 0 commenti

Un rilancio del portiere del Foggia Saro disturbato da Petrovic (foto pagina Facebook Foggia)

Un rilancio del portiere del Foggia Saro disturbato da Petrovic (foto pagina Facebook Foggia)

Campionato di Serie C 2026-2027, Cosenza Calcio, Foggia calcio
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CROTONE – Ancora sul campo neutro di Crotone, e ancora a porte chiuse, il Cosenza viene sconfitto in campionato e rimane a soli due punti penultimo in classifica. La pur buona volontà dimostrata dai rossoblù di Coppitelli non è bastata ad aver ragione di un Foggia che nel secondo tempo è andato in gol prima con Ravasio e poi, nei minuti di recupero, con Petito, per il 2-0 finale in favore dei pugliesi.

Questo il tabellino della partita

  • COSENZA (4-3-3): Rizzo 6; Clemente 5.5, Dalmazzi 5.5, Dametto 5.5, Giannini 5.5 (22’st Almaviva 5.5); Contiliano 6 (36’st D’Alena sv), Palmieri 5.5 (16’st Dzepar 5.5), McJannet 5.5; Energe 6 (36’st Quieto sv), Palazzino 5.5 (16’st Achour 5), Petrovic 5. In panchina: Iliev, Rantuccio, Ndow, Cogoni, Ragone, Contiero, Barone, Cimino, Pozzi. Allenatore: Coppitelli 5.
  • FOGGIA (3-5-2): Saro 6; Seck 6.5, Berra 6, Di Pasquale 6 (35’st Parisy 5); Todisco 6 Zuccon 6.5 (31’st Ngana 5), Gallo 6 (19’st Coulibaly 5.5), Haoudi 5.5 (1’st Panico 5.5), Petito 6; Luciani 6 (19’st Merdji 5.5), Ravasio 6.5. In panchina: Marfella, Testa, Oviszach, Del Sole, Maestrelli, Bigonzoni, Toure, Smeraldi, Azarovs. Allenatore: Auteri 6.5
  • ARBITRO: Migliorini di Verona 6.
  • RETE: 9’st Ravasio, 51’st Petito
  • NOTE: giornata soleggiata, terreno in condizioni precarie. Gara disputata a porte chiuse sul campo neutro di Crotone. Ammoniti: Gallo, Seck, Petito, Ngana. Angoli: 6-6. Recupero: 2’pt, 5’st.

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