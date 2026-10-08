Cosenza: la squadra perde ancora, mercato bloccato, situazione difficile

3 minuti per la lettura

Una svolta che non arriva per il Cosenza calcio: la squadra perde ancora e il mercato è bloccato e l’incontro per la vendita rinviato. C’è un nuovo gruppo?

COSENZA – Questa squadra, costruita con poche centinaia di migliaia di euro, ha bisogno di alcuni importanti rinforzi, uno di questi nel ruolo è assolutamente urgente. Serve un attaccante che dia una mano seria e che dia la possibilità a Coppitelli di adottare un modulo tattico buono per sfruttare l’unico giocatore in rosa che ha un buon calcio e che spesso lo usa: Achour, lui è l’uomo, il 3-5-2 il modulo più adatto al giocatore. Secondo anno a Cosenza, l’ex Cagliari non è stato molto fortunato, sacrificato sull’altare di un modulo tattico che lo penalizza e che lo costringe spesso a restare fuori dall’undici iniziale per due anni di fila. L’attaccante che servirebbe è stato individuato e contattato (non ultimo pochi giorni fa) ma non è arrivato l’ok da parte della società sull’operazione.

Probabilmente nemmeno con l’arrivo del rinforzo “urgente” potrebbe dare la svolta senza l’arrivo degli altri, almeno tre, necessari per dare un senso compiuto alla squadra. Beninteso, nulla contro questi ragazzi che vanno in campo. Il loro impegno, la loro abnegazione, la rabbia che mettono li assolve da ogni altra responsabilità. Se non vincono non è colpa loro; se la squadra è incompleta non è colpa loro; se Lucioni ha avuto da spendere solo qualche spicciolo non è colpa sua.

Coppitelli nelle ultime uscite ha ripetuto ai microfoni le difficoltà, sottolineando che non è solo l’organico il problema del Cosenza. Coppitelli lo ha scoperto solo ora mentre la città lo ha scoperto da qualche anno.

LE TRATTATIVE PER LA VENDITA

Sulle vicende societarie, ovvero trattative per la vendita, non trapelano molto notizie. Con il gruppo rappresentato da Carratelli e Di Donna ci sarebbe dovuto essere un incontro ma lo stesso risulta rinviato di una settimana. Non è dato sapere le motivazioni ma i lavori vanno avanti. Nulla è perduto. Potrebbe essere (ma questa è solo una indiscrezione che poggia su di un sussurro) che nel frattempo si sia avvicinata al Cosenza calcio una nuova società (o azienda o gruppo) interessata a capire se è possibile avviare una trattativa.

Questa indiscrezione, che va presa con le molle, si riferisce a un gruppo che fa capo nella Capitale. Quindi da Roma potrebbe arrivare un salvagente o una situazione che possa sbloccare la volontà della società di Guarascio a passare la mano.

Tanto è la voglia in città di vedere la svolta decisiva che anche una piccola mosca finisce per sembrare un’aquila gigante.

Ma credere e sperare non costa nulla, aspettare, invece, costa tanta pazienza.

Ultima chiosa. Sui minacciati provvedimenti che la società ha detto di voler dare seguito, pare siano in arrivo le prime querele, che onestamente sembrano eccessive e fuori luogo. Forse sarebbe meglio perseguire il dialogo e il confronto piuttosto che la chiusura e l’arroccamento. Certo, tanta acqua è passata sotto il ponte da quando sarebbe stato necessario usare la tattica del confronto e dell’apertura, ma come dice un vecchio adagio popolare: non è mai troppo tardi per cominciare. Consiglio gratuito.