Al Marulla neanche 250 spettatori, a chi interessa questo Cosenza?

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Lo stadio Marulla “parla”: neanche 250 spettatori presenti per la sfida del Cosenza calcio contro l’Inter U23

COSENZA – Neanche 250 gli ingressi ai tornelli in occasione della gara tra Cosenza e Inter U23, che ha segnato il ritorno al “Marulla” della squadra rossoblù dopo aver disputato le prime cinque gare interne della stagione allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. Striminzito, quindi, il numero di chi ha inteso cedere alla curiosità di vedere dal vivo la squadra di Coppitelli. Un dato desolante, non ci sono altri termini per definirlo. Un segnale preciso, inviato dalla città alla proprietà del Cosenza Calcio per far capire che questo Cosenza, questa realtà, non attira più come un tempo e non può più essere considerata come rappresentativa di passioni e di quel senso di identità che negli ultimi anni è andato in letargo in attesa di risvegliarsi nel momento opportuno.

Non sono in discussione i colori rossoblù, non c’è neanche bisogno di sottolinearlo: qui il problema è solo di rappresentatività. Di chi detiene il gravoso compito di gestire la massima rappresentazione del calcio cosentino e che ad un certo punto ha deciso di interrompere il legame più autentico con la città e la tifoseria e di andarsene per la sua strada, ignorando le istanze di un’intera comunità e portando avanti solo le proprie.

TORNARE A VIVERE IL MARULLA, UN’OPZIONE REMOTA

Dal punto di vista strettamente tecnico, c’è invece da dire che dal punto di vista psicologico la squadra è riuscita a trarre beneficio dal tornare a giocare tra le mura amiche. Anche senza il supporto dei tifosi, è chiaro. D’altronde, chi oggi veste i colori rossoblù, dal tecnico allo staff e ai calciatori, avrà certamente sentito parlare della passione dello stadio “Marulla”, ma nessuno l’ha vissuta veramente. E chissà cosa sarebbe potuto accadere se ci fosse stato il pubblico a spingere il gruppo fin dall’inizio del campionato. Non è detto che non succeda un giorno, ma al momento questa sembra davvero una possibilità abbastanza remota.

Riguardo alla prestazione offerta, quest’ultima si è rivelata in linea con quella delle ultime uscite: si è vista infatti una squadra organizzata, che mentalmente ha dimostrato di isolarsi dalle innumerevoli difficoltà incontrate da inizio stagione e di riuscire a offrire uno spettacolo degno di questo nome dal punto di vista calcistico. Resta da capire, ora, quanto tutto questo basterà per rialzarsi con decisione e arrivare a chiudere l’andata con tanti punti che lascino pensare ad un girone discendente in cui ci si potrà giocare la salvezza ad armi pari con le altre avversarie.

Intanto, in attesa di riprendere gli allenamenti con la mente rivolta alla trasferta di domenica prossima a Monopoli, c’è un po’ di apprensione per le condizioni di Clemente uscito per un infortunio muscolare nei primi minuti del match. Nelle prossime ore se ne saprà di più.