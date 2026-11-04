Imprenditori e professionisti insieme per la rinascita del Cosenza 1914

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Si punta alla rinascita dello storico marchio del Cosenza 1914, professionisti e imprenditori insieme: Carratelli fa chiarezza sul nuovo progetto

Il calcio a Cosenza prova ad aprire un nuovo capitolo. Un gruppo di imprenditori e professionisti locali scende in campo per ridare una nuova squadra alla città di Cosenza. L’iniziativa, segna così il punto di partenza per un nuovo corso societario che punta a ripartire con molta probabilità dal campionato di Eccellenza con l’incorporazione del titolo sportivo dell’a.s.d. DB Rossoblù. Fra i soci spicca anche il nome del titolare del marchio storico Cosenza Calcio 1914, il ché potrebbe portare a questa denominazione sui campi di gioco, proponendosi di restituire trasparenza e dignità alla piazza.

LA NOTA DELL’AVVOCATO CARRATELLI

A far chiarezza in merito, a seguito delle recenti notizie trapelate, è l’avvocato Giuseppe Carratelli, rappresentante legale del gruppo coinvolto nell’iniziativa. “È in corso di definizione un progetto sportivo-societario finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica sotto i colori storici del Cosenza Calcio 1914, partendo dal campionato di Eccellenza mediante incorporazione del titolo sportivo dell’a.s.d. DB Rossoblù” spiega, quindi, Carratelli.

“Il progetto – prosegue il legale – è promosso da un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio cosentino, uniti dalla comune volontà di ricostruire un percorso societario e sportivo solido, trasparente e sostenibile, nel pieno rispetto della normativa federale e delle regole sportive vigenti. La condizione imprescindibile è l’utilizzo dello stadio San Vito Marulla”.

“L’iniziativa nasce dalla convinzione che il ritorno del calcio a Cosenza debba passare attraverso un radicamento territoriale autentico, valorizzando la storia, la tradizione ed il senso di appartenenza della piazza rossoblù. Il gruppo intende operare con la massima serietà e trasparenza, ponendo le basi per una gestione equilibrata e proiettata al lungo periodo, con l’obiettivo di restituire alla città un progetto sportivo sostenibile”.

A far luce sulla questione, fornendo tutti i dettagli relativi alla struttura societaria, all’assetto organizzativo e alle linee guida del progetto tecnico-sportivo, una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni.