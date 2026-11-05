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Cosenza Calcio, prove di rinascita: Un gruppo di imprenditori esce allo scoperto per far rinascere il calcio in città. L’avvocato Carratelli: «Stiamo definendo un progetto con il titolo della DB Rossoblù»

COSENZA – Ci sarà presto una conferenza stampa e il progetto sarà illustrato alla città, ma ciò che tifosi e sportivi cosentini aspettavano da tempo, ovvero qualcosa in stile “al mio segnale, scatenate l’inferno” è arrivato. È già questo deve essere interpretato come sintomo di serietà da parte di chi sta operando. Ieri, dunque, l’avvocato Giuseppe Carratelli ha ufficializzato l’esistenza di un gruppo di imprenditori che hanno deciso i scendere in campo per far rinascere il calcio a Cosenza. Il tutto per il tramite della società attualmente leader del campionato di Eccellenza, ovvero la DB Rossoblù Luzzi, nata in città per ricordare Denis Bergamini e poi trasferitasi nell’hinterland.

Un Cosenza autentico, si potrebbe dire, intendendo per “Cosenza” una realtà che rappresenti davvero l’anima della città. La DB è nata dai tifosi innamorati di Bergamini e dell’epoca d’oro del Cosenza Calcio. E ora potrebbe “ritornare” in mezzo alla gente più genuina, quella che ha abbandonato lo stadio in forte contrapposizione con la proprietà dell’attuale Cosenza Calcio.

UN GRUPPO DI IMPRENDITORI ESCE ALLO SCOPERTO PER IL COSENZA CALCIO: IL COMUNICATO DI CARRARELLI E IL PROGETTO CON LA DB ROSSOBLÙ

E’ chiaro che ad oggi non bisogna illudersi o esaltarsi più di tanto. Innanzitutto perché l’operazione non è ancora conclusa e necessita di tempo, ma soprattutto perché città e tifoseria metteranno avanti comunque la loro voglia di un progetto serio e lungimirante. E fin quando non avranno certezza che questo potrà avvenire, è chiaro che si sta sul “chi va là”. Pur sostenendo e incentivando, perché su questo non sembrano esserci davvero dubbi di alcun tipo.

Ecco il comunicato inviato dall’avvocato Carratelli: «A seguito delle recenti notizie pubblicate in merito al progetto di ripartenza del calcio a Cosenza, per conto del gruppo di imprenditori e professionisti cosentini coinvolti nell’iniziativa, risulta doveroso fornire le seguenti precisazioni. È in corso di definizione un progetto sportivo-societario finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica sotto i colori storici del Cosenza Calcio 1914, partendo dal campionato di Eccellenza mediante incorporazione del titolo sportivo dell’A.s.d. DB Rossoblù». «Il progetto – continua la nota – è promosso da un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio cosentino, uniti dalla comune volontà di ricostruire un percorso societario e sportivo solido, trasparente e sostenibile, nel pieno rispetto della normativa federale e delle regole sportive vigenti».

CALCIO, LO STADIO SAN VITO-MARULLA DI COSENZA E I NOMI DEL GRUPPO DI IMPRENDITORI

Poi un punto centrale del progetto, per il quale è stata già chiesta l’autorizzazione all’amministrazione comunale per giocare nel tempio rossoblù già alcune partite di questo campionato. «La condizione imprescindibile – scrive Carratelli – è l’utilizzo dello stadio “San Vito-Marulla”. L’iniziativa nasce dalla convinzione che il ritorno del calcio a Cosenza debba passare attraverso un radicamento territoriale autentico, valorizzando la storia, la tradizione e il senso di appartenenza della piazza rossoblù. Il gruppo intende operare con la massima serietà e trasparenza, ponendo le basi per una gestione equilibrata e proiettata al lungo periodo, con l’obiettivo di restituire alla città un progetto sportivo sostenibile».

Poi la chiosa finale. «I dettagli relativi alla struttura societaria, all’assetto organizzativo e alle linee guida del progetto tecnico-sportivo saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni». A quanto si è saputo, la società DB Rossoblù Luzzi ha presentato nei giorni scorsi al Comune la richiesta di disputare alcune partite allo stadio “San Vito-Marulla”. Si attende adesso la decisione dell’ente. Il presidente della DB Rossoblù, Luca Gencarelli, è presente nell’elenco degli imprenditori o professionisti che hanno sponsorizzato tale richiesta a Palazzo dei Bruzi. Con loro, tutti rappresentati dall’avvocato Giuseppe Carratelli, oltre a Gencarelli figura anche Pino Citrigno, che detiene il marchio del Cosenza Calcio 1914, mentre gli altri firmatari sono: Luca Di Donna, Sergio Mazzuca, Vincenzo Rota, Armando Filomia, Filippo Maria Guido per LevelUp s.r.l., Salvatore Vetere, Andrea Cariola, Alessandro Semprevivo, Nino Antonio Musacchio, Aldo Nereo Salerno, Francesco D’Andrea e Francesco Maria Stefano.

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Sarà il tempo a dire quante possibilità di successo potrà realmente avere tale progetto, che comunque verrà reso noto la prossima settimana. Così come sarà il tempo a dire cosa succederà sull’altro fronte, ovvero quello di Bonaventura Lamacchia, che ha rivelato di avere un appuntamento per dopodomani, sabato, con Eugenio Guarascio. E’ il tentativo di rilevare l’attuale Cosenza Calcio: si sa che sono coinvolti degli imprenditori romani, ma poco si sa di quale possa essere il progetto che verrebbe poi messo in campo. Due binari diversi: uno escluderebbe l’altro, a meno di sviluppi successivi ad oggi non ancora preventivabili.

E’ chiaro che la città in questo momento, più che occuparsi delle evoluzioni sul terreno di gioco e di quel penultimo posto in classifica, guarda al futuro e pensa solo a quello. Non vedendolo rappresentato dall’attuale realtà calcistica che la rappresenta… La speranza è che chi si sta adoperando per disegnare questo futuro abbia le idee chiare. Senza infingimenti e senza salti nel buio. Se si pretende di rappresentare città e tifoseria, si dovrà essere coscienti del fatto che città e tifoseria pretendono un progetto solido e duraturo.