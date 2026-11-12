Cosenza calcio, attese novità societarie

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Attese novità societarie per il Cosenza Calcio. Venerdì dovrebbe esserci l’incontro con in mano i documenti contabili. Intanto la squadra, rigenerata dai risultati, si prepara per la Casertana

COSENZA – «I rappresentanti della società stanno predisponendo le carte contabili da sottoporre ai nostri commercialisti. Venerdì dovremmo vederci».

Questo è l’ultimo messaggio arrivato a chiarire la situazione circa la valutazione della proposta di Lamacchia da parte della proprietà del Cosenza calcio. Se veramente oggi la proprietà consegnerà la documentazione contabile vuol dire che la stessa ha preso in considerazione l’eventualità di cedere. Ovviamente anche questa notizia (di per sé positiva) va prese con la dovuta cautela. In passato è già successo e la fine della storia la conoscono tutti. Partendo dal russo, passando dagli arabi e dal gruppo Citrigno, per arrivare al gruppo dei Canadesi l’epilogo è sempre stato lo stesso. Forse oggi le condizioni generali sono cambiate e non poco, cosa che potrebbe aver aperto uno spiraglio nel “giubbotto protettivo” anti cessione di Guarascio.

Oggi se ne saprà di più, ma un dato è certo: non c’è molto tempo a disposizione per chiudere l’affare che onestamente sembra essere buono per don Eugenio e non solo. Eh sì, perché è ipotizzabile che il passaggio di consegne al nuovo gruppo farebbe comodo anche allo staff e alla squadra. Aver sentito che c’è la possibilità di investire un milione di euro per rinforzare l’organico e sistemare al meglio l’organizzazione avrà fatto rizzare le orecchie a tutto lo spogliatoio. A chi non farebbe comodo giocare in una squadra più forte con una maggiore possibilità di salvezza?

Chiaramente anche dall’interno seguono lo sviluppo della situazione, anche se adesso c’è da pensare alla Casertana, prossima squadra che il San Vito Marulla ospiterà, domenica alle 17.30.

Una squadra difficile quella campana, che dopo l’arrivo di Stellone alla guida ha letteralmente cambiato trend. In particolare la squadra è notevolmente migliorata nella fase difensiva. Solo tre gol subiti nelle ultime cinque partite. Certo la formazione che arriva al Marulla non brilla nel creare azioni da gol ma è squadra solida comunque.

Il clima nello spogliatoio rossoblù è buono a dimostrazione che i risultati aggiustano tante cose.

Dare seguito alle ultime prestazioni che hanno prodotto punti e fatto vedere anche carattere e voglia di fare, significherebbe mandare un segnale al campionato: il Cosenza non sarà tra le squadre che indicate come possibili retrocesse. In effetti la condizione psicofisica che la squadra ha mostrato in quest’ultimo mese è tranquillizzante. Giocare alla pari se non meglio degli ultimi avversari, che godono una classifica importante, è segno che il Cosenza può giocarsela con tutti. Mentre si aspettano segnali di fumo bianchi.