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Bagno di folla al Cinema Italia per discutere il futuro del calcio a Cosenza con la presentazione del progetto “DB Rossoblù” che vede coinvolti imprenditori e professionisti. La tifoseria vuole riprendersi la propria dignità

COSENZA – Più di tante manifestazioni di protesta, più di tanti consigli comunali, più di tanti interventi autorevoli. Molto di più. Quello che è accaduto ieri sera al Cinema Italia è un evento che si inserisce di diritto nella storia del calcio cosentino perché non è stato l’ennesimo tentativo di indurre l’attuale società retta dal presidente Guarascio a mollare l’osso. No. È stato un “esproprio emozionale”. Non il prelievo forzato di qualcosa di fisico, o l’occupazione di un luogo, ma il riappropriarsi metaforico di un simbolo, di una storia, di una identità che erano stati messi da parte da sentimenti opposti rispetto alla cosentinità.

UN NUOVO CORSO “DALLE NOSTRE RADICI AL FUTURO”

C’era tanta curiosità per il progetto “Dalle nostre radici al futuro” presentato al Cinema Italia di Cosenza da tre giornalisti d’eccezione, Antonio Lopez, Patrizia De Napoli e Gianluca Di Marzio. Un progetto per la rinascita del calcio nella città dei Bruzi attraverso la “DB Rossoblù Luzzi”, società prima in classifica nel campionato di Eccellenza che sarà la “culla” del nuovo corso. Un progetto fortemente voluto dalla tifoseria e reso possibile grazie all’impegno dell’avvocato Carratelli, nipote dell’omonimo e compianto ex presidente rossoblù che guidò nel 1988 un’intera città al ritorno in Serie B dopo 25 anni, e dei tanti imprenditori cosentini (venti per il momento) riunitisi per quella che assume i connotati della “rifondazione”. Giustificata, senza ombra di dubbio, dall’esigenza di affrancarsi una volta per sempre dall’attuale proprietà del Cosenza Calcio, con la quale tifoseria e comunità cosentina sono in rotta di collisione da anni.

Tantissima la gente intervenuta, un vero e proprio bagno di folla, compatta anche la stampa. Segnali evidenti di una smania incontrollabile di voltare pagina e ripartire per una missione ben precisa: riconquistare spazi, dignità e appartenenza. Un progetto che è ampio e ben congegnato, che ha come parole d’ordine l’umiltà e la laboriosità e che mira a riportare in alto il calcio a tinte rossoblù, ma soprattutto a veder interpretato quest’ultimo in funzione del rapporto con la gente, e non più come un centro di potere e di interessi spesso e volentieri contrari, o comunque lontanissimi, dalle esigenze e dalle ambizioni dell’intera tifoseria.

GLI EVENTUALI OSTACOLI E L’ATTESA SULLA TRATTATIVA LAMACCHIA

Un progetto che potrà incontrare degli ostacoli, che necessiterà di tempo per la sua realizzazione, così come avrà bisogno di tanta pazienza, che nel calcio, purtroppo, non sempre esiste. Servirà tanta solidità, sia economica che gestionale e organizzativa, così come servirà l’apporto e l’unità di tutti. Senza dimenticare, è bene dirlo, che una squadra che rappresenta nominativamente Cosenza esiste e bisognerà tenerne conto per impostare equilibri sociali che non si trasformino in ulteriori divisioni. Per questo c’è attesa anche per capire che fine potrà fare la “trattativa Lamacchia”, volta all’acquisizione del club guidato dalla famiglia Guarascio. Anche se gli scenari appaiono scontati su quest’ultimo fronte. I due progetti, sussurra, potrebbero un giorno anche convergere, ma questo sarà il tempo a dirlo. Intanto, è stata posata la prima pietra per la costruzione di un edificio tutto nuovo. Il resto arriverà con l’esperienza e con il tempo.

All’inizio della presentazione sono apparsi i nomi di chi ha promosso il progetto. Si tratta di Matteo Aiello, Giuseppe Carratelli, Alfredo Citrigno, Francesco D’Andrea, Luca Di Donna, Vincenzo Rota, Carmine Ruffolo, Francesco M. Stefano, Rosario Venneri, Salvatore Vetere, Nino Misacchio, Sergio Mazzuca, Luca Gencarelli (tra l’altro presidente della DB Rossoblù Luzzi), Luigi Palermo e Francesco Garritano.

IL SOGNO DI “CASA COSENZA” E L’UTILIZZO DEL SAN VITO-MARULLA

Gianluca Di Marzio ha ricordato lo striscione “Mai più prigionieri di un sogno” esibito in occasione della gara con la Nocerina nel 1988 e si è augurato, dopo aver ricordato il papà Gianni, e raccontato alcuni aneddoti dell’epoca, che Cosenza non sia mai più progioniera di nulla e nessuno. Alfredo Citrigno ha presentato poi il progetto e sottolineato come sia stato importante trovare unità di intenti fra tutti con un unico denominatore: tutti malati del Cosenza. Al centro del progetto ci saranno i giovani, che sono miniera per il futuro, ma anche tassello sociale. «Vogliamo realizzare “Casa Cosenza” – ha detto – una struttura innovativa per dare dignità al nostro sogno». Ha poi reso nota la richiesta, andata a buon fine, di usufruire dello stadio San Vito-Marulla per cinque partite della DB Rossoblù. La prima sarà il 29 novembre (e già i tifosi si sono dati appuntamento per questo giorno).

LA QUESTIONE DEL MARCHIO

L’avvocato Carratelli ha prima sottolineato come, per quanto riguarda la questione del marchio, questo sia di indubbia proprietà di Pino Citrigno e come la registrazione fatta nei mesi scorsi del nome Cosenza Calcio 1914 da parte dell’attuale proprietà del Cosenza sarà oggetto di valutazione da parte delle autorità. Riguardo alla denominazione della squadra si sta pensando a DB Cosenza o DB Cosenza Calcio. «Vogliamo rispettare tutte le regole – ha detto Carratelli – la cosa importante è tornare allo stadio e recuperare quella dignità che i colori rossoblù hanno perso. Il progetto può partire solo se dal prossimo campionato ci sarà una convenzione per giocare al Marulla».

IL SUPPORTO DEL COMUNE E IL RITORNO IN SERIE C

Cosa che ha provveduto a promettere il sindaco Franz Caruso, che ha ricordato come il Comune abbia spalle larghe per eventuali ricorsi e ha parlato di «serata che passerà alla storia». «Questa iniziativa – ha sottolineato – è l’unico modo per superare una barriera di ghiaccio tra città e provincia e attuale società di calcio».

Luca Di Donna ha ricordato i tentativi andati a vuoto per rilevare la società di Guarascio e ha parlato di un piano di impegno economico per tre anni, necessari per il ritorno in Serie C. Gencarelli, infine, ha parlato un po’ della DB e si è detto convinto della possibilità di vincere il campionato. E alla fine c’è stata anche la sfilata dei ragazzi della DB Rossoblù.

Martedì 17 novembre 2026: al Cinema Italia è stato inaugurato un percorso che nasce con la consapevolezza delle proprie radici. Una storia che non finisce, dunque, ma che si rimette in cammino.