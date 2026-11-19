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Il calcio a Cosenza gioca una partita doppia: mentre Lamacchia continua a sperare nella cessione, la Db Rossoblù è bella e partita. Solo un atto di buon senso di Eugenio Guarascio potrebbe sistemare tutto

COSENZA – Le parole di Giuseppe Carratelli, il giorno della presentazione del progetto calcistico della Db rossoblù, a chiarimento del fallimento della precedente trattativa con la proprietà del Cosenza calcio per l’acquisizione della stessa, possono essere probabilmente associati a tutti le altri precedenti trattative per l’acquisto del Cosenza calcio. Spiega l’avvocato Carratelli: «Ad un certo punto la proprietà del Cosenza calcio, nonostante avesse detto “chi vuole acquistare si faccia avanti”, non ha più risposto alle telefonate, ai messaggi, alle mail. Per questo ci siamo dovuti arrendere».

Una storia già sentita, una storia triste.

Oggi ci sta ancora provando, con coraggio, Bonaventura Lamacchia (dietro di lui un Fondo che mette i capitali necessari) ma nonostante le rassicurazioni che ha ricevuto dai legali della società è possibile, anzi probabile, che anche il suo tentativo, portato avanti grazie a importanti finanziatori romani, farà la stessa fine. Intanto, però, la fiammella della trattativa è ancora accesa e a pensarci bene il buon Guarascio farebbe bene a valutarla con occhio benevole. Bisogna aspettare, ma che momento strano che il calcio cosentino sta vivendo. “Liti” e divisioni in città, mentre invece il patron avrebbe potuto fare, e ancora può farlo, un grande regalo alla città e alla provincia, vendendo il Cosenza calcio.

L’ATTESA DI LAMACCHIA E IL DERBY A CROTONE

Da via Conforti filtrano notizie, da confermare, di una certa agitazione. sarebbe interessante sapere se risponde al vero e se il motivo di tale agitazione è la nascita della nuova Db Cosenza o dell’arrivo, ancora poco probabile, di Lamacchia. Ma mentre si aspetta che dalla lampada di Aladino, che a furia di sfregarla si sta consumando, esca il Genio a sistemare tutte le cose, c’è il campo che chiama. Venerdì mattina mister Coppitelli terrà la solita inutile conferenza stampa e cercherà di spiegare la tattica da usare nel derby di sabato a Crotone. Dovrà studiarla bene il mister e caricare bene il gruppo perché questa partita, non facile, potrebbe rappresentare un passo avanti molto significativo per la squadra di Guarascio in chiave classifica e salvezza.

A questo punto è necessario parlare anche del campionato di Eccellenza. La Db Rossoblù giocherà per l’undicesima giornata di campionato in casa della Paolana, formazione che naviga in acque tranquille a metà classifica. I ragazzi del presidente Gencarelli dovranno, forse, smaltire la sbornia, (ma saranno certamente pronti), della serata vissuta al cinema Italia, quando alla presentazione del progetto societario è stata anche presentata la squadra. Applausi e ovazioni, che poi saranno quelle che li aspetteranno alla prima al San Vito Marulla il 29 novembre quando affronteranno la Pro Pellaro, formazione di alta classifica