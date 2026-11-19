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«Il Cosenza non è un hobby, ma una passione», spiega Vincenzo Rota, uno degli imprenditori che hanno dato vita al progetto di rinascita del calcio cosentino con la società DB Rossoblù Luzzi



COSENZA – «Sarà un impegno complicato, ma siamo mossi dalla passione e da questo sogno. Penso che questa sia già una base importante. Siamo tutti tifosi, ma tutti, ognuno per il proprio ruolo, ci impegneremo al massimo». Martedì sera Luca Di Donna, tra i promotori dell’iniziativa, parlava così durante la presentazione del progetto di rinascita del calcio cosentino attraverso la società della DB Rossoblù Luzzi. Parole che sottolineano come non sarà semplice partire, costruire e consolidarsi, ma come vi sia una determinazione molto forte nel portare avanti questo progetto. Una determinazione che, nella sua schiettezza e semplicità, ha colpito in maniera positiva tutti gli intervenuti alla “chiamata alle armi” del Cinema Italia.

Un progetto (sottolinearlo con forza non è mai abbastanza), che prende il via dopo aver percorso la strada “normale”, ovvero quella di aver provato a rilevare la società attuale del Cosenza Calcio che fa capo alla famiglia Guarascio. E le parole dell’avvocato Carratelli, due giorni fa, sono state emblematiche da questo punto di vista. «Quella trattativa del giugno scorso – ha detto Carratelli – non è vero che è saltata perché non c’è stato l’accordo economico, ma solo perché, ad un certo punto, le parti acquirenti non erano più gradite a chi doveva vendere. Questo è il motivo. L’amministratore, che noi abbiamo contattato dopo il loro comunicato post-sconfitta con il Giugliano in cui manifestavano la volontà di cedere, dopo due telefonate non ci ha più risposto al telefono e ai messaggi, sia sms che whatsapp. Non è vero che non si è trovato l’accordo economico. I loro consulenti a giugno avevano detto che la proposta che avevamo formulata andava bene, ma tutto è saltato perché chi voleva acquistare il Cosenza non era gradito dalla proprietà».

Parole che hanno legittimato e legittimano, dunque, la reazione che hanno avuto i tanti imprenditori che si erano impegnati, guidati proprio dall’avvocato Carratelli, e cioè pensare ad un progetto alternativo. Che oggi non può assolutamente essere considerato come un sopruso, ma come la naturale reazione di una città, di una provincia, di un’intera tifoseria e di un intero tessuto sociale contro i muri di gomma incontrati per strada. Inutile indignarsi e fare gli offesi per la nascita di un’idea, per il risvegliarsi di una passione. Inutile indignarsi se c’è qualcuno che ha deciso di parlare alla gente come altri non hanno mai pensato di fare.



A spiegare il senso di tutto anche le parole di Vincenzo Rota, amministratore delegato del Salumificio San Vincenzo, tra gli imprenditori che fanno parte del progetto. Parole molto significative le sue, protagonista determinatissimo del nascente nuovo corso. «E’ la gente che deve decidere – ha detto – Di Donna e Carratelli hanno lavorato molto al progetto. Bisogna spingere tutti dalla stessa parte e possiamo arrivare lontano. Il Cosenza non è un hobby – sottolinea con forza l’imprenditore – ma una passione. Ricevere una stretta di mano da tifosi ti dà energie che non si comprano con la carta di credito. Una regola che condivido dice che si deve reinvestire l’80 per cento dell’utile per migliorarsi e che il 10 per cento deve essere investito sul territorio. La squadra forte deve essere innanzitutto quella che non scende in campo…».

Idee chiare, visione limpida e ambiziosa. «Noi questo vogliamo fare – continua Rota – ed essere in tanti non è un probema. Nel Sudtirol sono 49 soci, noi vogliamo fare qualcosa del genere e posso dire che se tutto andrà bene il modello Cosenza verrà copiato. Se abbiamo un segreto? No. Stiamo facendo cose semplici nella consapevolezza che quelle complicate non portano a nulla. Siamo aperti a tutti però si devono condividere valori e amicizia. Non vogliamo gente borderline ma solo chi risponde a quelle caratteristiche».

Poi un occhio agli obiettivi e alle questioni concrete, ribadendo quello che si è detto martedì sera. «Bisogna innanzitutto vincere il campionato di Eccellenza e poi ci siamo dati un primo step a tre anni, ma la Serie C vogliamo raggiungerla ancor prima. In questi giorni, poi siamo impegnati nel definire l’aspetto giuridico della società. La gente viuol sapere quali figure saranno impegnate nella società: bisogna avere pazienza. Ora dobbiamo concentrarci su questi ragazzi da aiutare a vincere il campionato. Poi con gli imprenditori che vanno d’accordo e con il dodicesimo uomo in campo possiamo arrivare lontano, ma dobbiamo crederci tutti insieme».

Infine, un cenno a ciò che ha convinto tutti a far nascere il progetto. «Troppe volte – ha concluso Vincenzo Rota – ci siamo sentiti dire che ad aver fallito negli anni è sempre stata l’imprenditoria cosentina. Ci siamo sentiti toccati e ci siamo rimboccati le maniche. Noi ci proviamo, la nostra forza è l’unità di intenti».