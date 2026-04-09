Corigliano Volley, arriva Simeon per un finale di stagione decisivo

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Corigliano Volley, svolta in panchina: la società rossonera annuncia l’arrivo di Simeon per un finale di stagione decisivo

Aria di cambiamento in casa Sprovieri Corigliano Volley. La società rossonera ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Lorenzo Simeon, chiamato a guidare la prima squadra nel campionato di Serie B dopo le dimissioni di Giancarlo D’Amico.

Una scelta che arriva in un momento delicato della stagione, con il Corigliano chiamato a ritrovare certezze e risultati dopo un periodo meno brillante rispetto alle aspettative. L’obiettivo, in un finale che si preannuncia avvincente e combattuto, è quello di invertire la rotta e tornare alla vittoria, rilanciando ambizioni e morale del gruppo.

Simeon porta con sé esperienza e conoscenza del gioco, maturate prima in campo nel ruolo di palleggiatore e poi in panchina, dove ha già accumulato diverse esperienze, l’ultima delle quali alla guida del CUS Cagliari nel campionato di Serie A3.

«La chiamata di Corigliano è stata una bella sorpresa e rappresenta una sfida avvincente – ha dichiarato il tecnico –. Sono felice di rimettermi subito in gioco in una piazza con grande tradizione e passione».

SPIRITO DI COLLABORAZIONE NELLA SQUADRA

L’impatto con l’ambiente coriglianese è stato immediato, con i primi contatti con la squadra che hanno evidenziato disponibilità e spirito di collaborazione da parte del gruppo. Un aspetto fondamentale per affrontare al meglio questa fase della stagione, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

«Ho trovato un gruppo disponibile e con grande voglia di lavorare – ha aggiunto Simeon –. Ci attende un finale di stagione combattuto e dovremo essere bravi a restare concentrati e uniti».

Non è mancato, inoltre, un passaggio di riconoscenza nei confronti del predecessore Giancarlo D’Amico: «Ringrazio il tecnico D’Amico perché ho trovato una squadra ben allenata».

La società, dal canto suo, guarda avanti con fiducia, consapevole che il finale di stagione rappresenta un banco di prova importante per confermare le proprie ambizioni e chiudere nel migliore dei modi un’annata intensa.