Volley, Fidone da Montalto allo stage con la Nazionale

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MONTALTO UFFUGO (COSENZA) – Una convocazione destinata a entrare nella storia sportiva di Montalto Uffugo e, più in generale, del movimento pallavolistico della provincia di Cosenza. Andrea Fidone, giovane atleta dell’ASD Polisportiva Montalto, è stato convocato dalla Federazione Italiana Pallavolo per partecipare al collegiale della Nazionale Italiana Under 16. Il raduno si svolgerà dal 21 al 29 luglio 2026 a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, sotto la direzione tecnica di Vincenzo Fanizza.

Andrea farà parte del gruppo di atleti individuati dalla Federazione nell’ambito del percorso di selezione e crescita dei migliori prospetti della pallavolo giovanile italiana. Per la società montaltese si tratta di un risultato di particolare valore. È infatti la prima volta che un giovane atleta di Montalto Uffugo raggiunge un traguardo di tale prestigio nell’ambito della pallavolo nazionale giovanile. Un risultato reso ancora più significativo dall’età: nato nel 2012, il giovane pallavolista affronta il percorso Under 16 in anticipo rispetto alla propria fascia anagrafica. La convocazione rappresenta il riconoscimento di un cammino costruito con talento, impegno, costanza e grande disponibilità al lavoro.

Un ruolo fondamentale nella crescita di Andrea Fidone è stato svolto dall’allenatore del Montalto Giuseppe Rota: «Questa convocazione – sottolinea Rota – appartiene innanzitutto ad Andrea, alla sua famiglia, ma rappresenta anche un riconoscimento tutta la società».

Nel corso dell’ultima stagione agonistica il tecnico ha creduto nelle sue potenzialità, consentendogli di esordire e di trovare spazio con continuità nel campionato di Serie C, nonostante la giovanissima età. La scelta di farlo confrontare con una categoria superiore ha contribuito ad accelerarne il percorso di maturazione.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal direttore sportivo Domenico Zingone.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Volley Bisignano del presidente Lino Amodio, società che ha avuto una parte importante nel percorso sportivo giovanile di Andrea.