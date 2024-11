Tragico incidente sulla 106, motociclista morto a Corigliano Rossano

1 minuto per la lettura

Centauro morto in un incidente sulla 106 jonica nel territorio di Corigliano-Rossano. Sulla moto viaggiava anche suo figlio

Un tragico incidente è avvenuto sulla Statale 106 Jonica, nella zona di Torricella, area urbana di Corigliano Rossano, coinvolgendo due veicoli: una moto di grossa cilindrata e una Fiat Punto. Secondo le prime ricostruzioni, sulla moto viaggiavano padre e figlio di Schiavonea, mentre nella vettura era presente un’altra persona.

INCIDENTE A CORIGLIANO ROSSANO, MORTO CENTAURO

L’impatto, particolarmente violento e le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano, è stato purtroppo fatale per il conducente della moto. Il giovane passeggero che viaggiava con lui è stato soccorso in condizioni critiche. Data la gravità delle sue condizioni, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Dopo lo scontro, la moto ha preso fuoco, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Rossano. Il traffico lungo la Statale 106 è rimasto bloccato per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi.