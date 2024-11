Tragico incidente sulla 106, motociclista morto a Corigliano Rossano (video)

3 minuti per la lettura

Il centauro 47enne Pasquale Bruno morto in un incidente sulla 106 jonica nel territorio di Corigliano Rossano. Sulla moto viaggiava anche suo figlio

CORIGLIANO-ROSSANO – Ennesimo dramma sulla 106 Jonica: muore il 47enne Pasquale Bruno, in gravi condizioni il figlio che viaggiava sulla moto con lui. Un altro terribile incidente ha segnato la Strada Statale 106 Jonica, un’arteria ormai tristemente famosa come “strada della morte” per i frequenti sinistri mortali che si verificano lungo il suo percorso.

IL FIGLIO IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Nel pomeriggio di ieri, all’altezza di contrada Torricella, area urbana di Corigliano, un violentissimo scontro tra una moto di grossa cilindrata e una Fiat ha portato alla tragica morte del 47enne, residente a Schiavonea di Corigliano-Rossano. In gravissime condizioni il figlio che viaggiava con lui. Secondo le prime ricostruzioni, padre e figlio stavano percorrendo la Statale a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con una Fiat Punto.

INCIDENTE A CORIGLIANO ROSSANO, MORTO IL 47ENNE PASQUALE BRUNO

L’impatto è stato devastante: la moto è stata quasi immediatamente avvolta dalle fiamme, e il conducente, Pasquale Bruno, è deceduto sul colpo. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica, con il figlio ferito gravemente e la moto in fiamme. Immediatamente è scattato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, che hanno provveduto a spegnere l’incendio, mentre i sanitari del 118 si sono presi cura dei feriti. Vista la gravità delle condizioni del giovane, si è reso necessario l’arrivo dell’eliambulanza, che ha trasferito il figlio di Bruno d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata, tra la vita e la morte.

IL CONDUCENTE DELLA FIAT PUNTO PORTATO IN OSPEDALE

La persona alla guida dell’auto, che ha riportato diversi traumi a seguito dello scontro, è stata soccorsa e condotta presso lo spoke cittadino. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni e non sono considerate a rischio per la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno avviato i rilievi per accertare le dinamiche esatte dello schianto. Le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere come i due mezzi siano entrati in collisione e se possano esserci stati fattori esterni o altre cause che hanno contribuito al tragico evento.

MORTO A CORIGLIANO ROSSANO, ENNESIMO INCIDENTE SULLA STATALE 106

Questo nuovo incidente stradale rappresenta un colpo durissimo per la comunità di Corigliano-Rossano, che si stringe nel dolore intorno alla famiglia Bruno. Pasquale era conosciuto e stimato nella frazione di Schiavonea, e la sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto parenti, amici e tutti coloro che lo conoscevano. Il dramma vissuto dalla famiglia si riflette anche nel dolore dell’intera comunità, che da troppo tempo assiste impotente alle tragedie che si consumano lungo questa strada. La Statale 106, che attraversa l’intera costa ionica calabrese, è diventata un simbolo di pericolo e morte. Ogni nuovo incidente riaccende l’urgenza di interventi di messa in sicurezza e di un’attenzione più concreta da parte delle istituzioni. Questo ennesimo lutto riporta in primo piano la necessità di trovare soluzioni efficaci che possano spezzare una catena di tragedie che sembra non avere mai fine, lasciando dietro di sé un dolore incolmabile e una comunità segnata.