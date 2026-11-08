Relazione della Commissione antimafia sulla ‘ndrangheta al Nord: «mafia silente e mercatista»

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La Relazione dell’Antimafia sulla ‘ndrangheta al Nord descrive una «mafia mercatista» divenuta «trave portante» dell’economia

CATANZARO – La ‘ndrangheta al Nord appare oggi, insieme, «mafia strutturata, mafia economica, mafia relazionale, mafia silente e mafia mercatista». Non rappresenta una questione locale o settoriale. È «un tema di interesse nazionale che coinvolge la qualità della democrazia, la libertà dell’iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della Costituzione, la tutela della concorrenza, la trasparenza dell’azione amministrativa e la stessa capacità dello Stato di garantire il corretto funzionamento dei mercati». La Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, approvata sotto la presidenza di Chiara Colosimo, cristallizza una mutazione genetica profonda. Ma la Direzione nazionale antimafia e le aule di giustizia lo confermano senza margini di equivoco. La proiezione della ‘ndrangheta dalla Calabria verso le aree più ricche del Paese ha smesso da tempo i panni dell’ospite occasionale per diventare un’infrastruttura occulta, stabile e pervasiva del sistema economico.

Trasformazione nella continuità



La caratteristica fondamentale di questa espansione risiede nella capacità delle cosche calabresi di coniugare la continuità della propria struttura identitaria tradizionale con una radicale trasformazione delle modalità operative nei territori di destinazione. Il documento parlamentare chiarisce che non siamo di fronte a una struttura immobile e anacronistica, né a una semplice holding finanziaria sradicata. «La ‘ndrangheta conserva una forte continuità strutturale, fondata sui legami familiari, sull’appartenenza alle ‘ndrine, sull’articolazione in locali, sul rapporto con le case madri calabresi. Al tempo stesso, essa dimostra una elevata capacità di adattamento. La ‘ndrangheta si conserva proprio perché sa trasformarsi».

Mafia silente e mercatista



È il trionfo della “mafia mercatista” e silente. Una presenza meno appariscente, che non ricorre a forme di violenza plateale, ma infinitamente più pericolosa perché capace di proiettarsi dai territori d’origine nei circuiti legali del Nord. Come sottolineato dal procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, «la stessa nozione di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia è assolutamente priva di valore descrittivo perché, in realtà, siamo in presenza di un processo sempre più preoccupante di immedesimazione delle strutture di gestione di una parte non secondaria dei circuiti economici». La mafia calabrese diventa così «una trave portante dei processi di alimentazione finanziaria e di intermediazione relazionale che riguardano l’ordinario sistema d’impresa».

Mafia relazionale ed economica



Insomma, una mafia economica che «si inserisce nei mercati, altera la concorrenza, condiziona filiere produttive, utilizza imprese, subappalti, strumenti societari e fiscali per trasformare la reputazione criminale in vantaggio competitivo», spiega la Relazione. Le capacità relazionali, con la «costruzione di rapporti con imprenditori, professionisti, funzionari, amministratori, intermediari», rendono non più necessaria la violenza, sostituita con «la forza implicita del nome, della reputazione e della disponibilità di capitali». È mafia mercatista perché «non si limita a controllare porzioni di territorio, ma opera dentro i mercati, ne seleziona le vulnerabilità, ne sfrutta le crisi e vi offre servizi illeciti richiesti o tollerati da segmenti dell’economia legale».

Non più infiltrazione ma immedesimazione nei circuiti legali



Come evidenziato dal procuratore di Milano Marcello Viola, «la metafora dell’infiltrazione oggi non è più adeguata. Non è la criminalità mafiosa che conforma e modella la criminalità economica, è la criminalità economica che conforma e modella la criminalità mafiosa». La violenza visibile cede il passo alla reputazione criminale come risorsa economica. L’intimidazione non ha bisogno di attentati quotidiani; è implicita, evocata dal nome, dalla storia e dalla forza genetica del gruppo. Tuttavia, come ha ricordato la pm Alessandra Cerreti ripercorrendo i tratti salienti dell’inchiesta Hydra, «quando sorge il problema questi sempre mafiosi sono, quindi tirano fuori la violenza, se è necessario, commettono un omicidio, fanno intimidazioni».

Questa pervasività si muove lungo direttrici transnazionali e finanziarie che trovano in Lombardia, con l’indagine Hydra, il modello più avanzato di cooperazione affaristica e di “pace criminale” tra la proiezione ‘ndranghetista e quelle di cosa nostra e camorra per spartirsi i profitti e riciclare denaro.

Emilia Romagna: il radicamento imprenditoriale e il processo Aemilia



L’Emilia Romagna rappresenta il laboratorio storico della proiezione extraregionale della ‘ndrangheta, in particolare con il radicamento della cosca Grande Aracri di Cutro a partire dalla dorsale reggiana. Il salto di qualità si è consumato attraverso la compenetrazione nell’edilizia, nella logistica e nello smaltimento rifiuti. A partire dallo storico processo Aemilia, i giudici hanno consacrato il concetto di mafia delocalizzata e colonizzatrice dell’economia. Un’articolazione autonoma ma indissolubilmente legata alla casa madre calabrese. La Relazione richiama le parole del collaboratore di giustizia Antonio Valerio, agli atti del processo, secondo cui «la ‘ndrangheta qui a Reggio Emilia è autonoma, evoluta e tecnologica. Non sono le nostre origini la discriminante, ma ciò che siamo: mafiosi e ‘ndranghetisti, maledettamente organizzati». Il rapporto con l’imprenditoria locale si alimenta di false fatturazioni e società cartiere. Il radicamento mafioso ha toccato le istituzioni locali con lo scioglimento del Comune di Brescello (2016) e un record nazionale di interdittive antimafia.

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Lombardia: sistema criminale complesso e il modello Hydra



La Lombardia e Milano costituiscono il baricentro economico della proiezione ‘ndranghetista. Qui operano “locali” stabili federate sotto il sovra-organismo “Lombardia”, che mantiene un legame organico di subordinazione con la “Provincia” calabrese, il crimine che formalmente fa capo a Polsi. L’indagine Hydra ha svelato un consorzio orizzontale stabile tra esponenti di ‘ndrangheta, cosa nostra e camorra, affiancati dalla criminalità albanese, dediti a frodi fiscali, traffico di stupefacenti e riciclaggio tramite il sistema hawala. L’inchiesta sulle curve di San Siro ha confermato la penetrazione dei clan negli affari legati al tifo organizzato.



Piemonte: precocità dell’insediamento e continuità ordinamentale



Il Piemonte si distingue per la precoce sedimentazione mafiosa, radicata negli anni Settanta a Bardonecchia – primo Comune del Nord sciolto per mafia nel 1995 – e tragicamente segnata dall’omicidio del procuratore Bruno Caccia nel 1983. Con il maxi-processo Minotauro, la magistratura ha confermato che le “locali” piemontesi mantengono una stretta dipendenza ordinamentale dal Crimine di Polsi pur godendo di autonomia operativa. Oggi l’organizzazione affianca ai reati classici frodi fiscali e crediti d’imposta fittizi.



Liguria: la piattaforma logistica e i traffici portuali



Il baricentro ligure ruota attorno alla centralità degli scali di Genova, Vado Ligure e La Spezia, porte d’accesso primarie per i grandi carichi di cocaina spediti dai cartelli sudamericani e gestiti in asse diretto con le cosche calabresi e i gruppi albanesi. La penetrazione sfrutta la complicità di operatori infedeli della logistica portuale attraverso tecniche come il rip off e il drop off. In un contesto privo di un’egemonia monolitica, la Liguria sperimenta dinamiche di “compensazione criminale” tra gruppi.



Veneto: mimetizzazione produttiva e riciclaggio silente



Nel Veneto l’espansione si avvale di una prolungata sottovalutazione sociale. L’inchiesta Isola Scaligera ha documentato la “locale” veronese collegata alla cosca Arena-Nicoscia di Isola di Capo Rizzuto. L’azione mafiosa si mimetizza nella fisiologia del mercato attraverso l’acquisizione di aziende in crisi e società cartiere. L’imprenditore locale spesso si avvale consapevolmente di canali finanziari opachi per ottenere vantaggi competitivi.



Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta: la vulnerabilità dei contesti protetti



Nelle regioni alpine si smentisce il mito dell’immunità. In Valle d’Aosta, l’operazione Geenna ha confermato la “locale” di Aosta e il condizionamento dei circuiti amministrativi locali. In Trentino-Alto Adige, l’inchiesta Perfido ha svelato l’insediamento di propaggini legate alle famiglie Serraino e Iamonte nel settore estrattivo del porfido, dimostrando come la sottovalutazione favorisca una mimetizzazione profonda.