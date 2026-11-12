Cambio al vertice della Dia di Catanzaro, Nucara subentra a Fazio

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Si insedia il nuovo capo della Dia di Catanzaro: è Massimo Nucara, Beniamino Fazio lascia dopo un intenso quadriennio

CATANZARO – Avvicendamento alla guida del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Catanzaro. Il primo dirigente della Polizia di Stato Massimo Nucara assume l’incarico subentrando a Beniamino Fazio, che lascia il servizio per raggiunti limiti d’età dopo quattro anni alla direzione dell’articolazione catanzarese della Dia. Nucara, 55 anni, di origini calabresi, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, arriva nel capoluogo dal Centro operativo Dia di Reggio Calabria, dove ha svolto le funzioni di capo del Settore Investigativo e di vice capo Centro.

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Il profilo di Nucara

Arruolatosi in Polizia nel 2000, in precedenza ha diretto le Volanti della Questura di Novara e il commissariato di Fabriano (Ancona), oltre a ricoprire gli incarichi di vicedirigente del XII Reparto Mobile, capo del settore investigativo del Compartimento Polizia Postale della Calabria e responsabile del settore confische per l’area Puglia-Basilicata presso l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc).

Il passaggio di consegne avviene al termine di un quadriennio caratterizzato, come sottolineato in una nota ufficiale della stessa Dia, dalla stretta collaborazione con l’Autorità giudiziaria distrettuale nelle indagini di polizia giudiziaria e dall’attività di supporto alle prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia per il monitoraggio delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici.

L’intenso quadriennio di Fazio

Alla guida della sede catanzarese dal luglio 2022, Fazio chiude una carriera segnata da inchieste di rilievo nazionale. Nel corso del quadriennio nel capoluogo ha seguito le indagini su diversi omicidi di ‘ndrangheta rimasti irrisolti per anni, il filone dell’inchiesta Glicine su un presunto comitato d’affari e i fascicoli sulle estorsioni legate ai lavori lungo la statale 106.

In precedenza, come capo Settore per le investigazioni giudiziarie della Dia di Reggio Calabria, aveva condotto l’inchiesta ‘Ndrangheta stragista sugli agguati ai carabinieri Fava e Garofalo, l’operazione Breakfast — con la redazione dell’informativa Stato Parallelo sulle latitanze di Amedeo Matacena e Marcello Dell’Utri e il conseguente coinvolgimento dell’ex ministro Claudio Scajola — e l’indagine Scilla e Cariddi sulle infiltrazioni nella società di navigazione Caronte&Tourist. Nel suo percorso professionale figurano inoltre la dirigenza di numerosi commissariati in Sicilia (tra cui Ortigia, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Patti, Augusta e Noto) e incarichi nelle Squadre Mobili di Messina e Siracusa.

Il messaggio del dirigente uscente

In occasione del commiato, il dirigente uscente ha diffuso un messaggio pubblico di auguri rivolto al successore. «Oggi l’amico e collega Massimo Nucara assume la guida del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro, raccogliendo il testimone di un incarico che ho vissuto con profondo senso di responsabilità, passione e dedizione», scrive Fazio, augurando al nuovo capo Centro «equilibrio, determinazione e sensibilità umana».

Nel messaggio, Fazio richiama il valore del lavoro investigativo sul territorio: «Dietro ogni indagine, ogni sacrificio e ogni scelta ci sono comunità che attendono risposte, cittadini che chiedono giustizia e territori che meritano di essere liberati dal condizionamento criminale. Servire lo Stato significa, prima di ogni altra cosa, servire le persone, soprattutto quelle che non hanno voce, protezione o strumenti per difendersi».