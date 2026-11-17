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Traffico di cocaina con rifornimenti dalla Calabria: a Catania nove misure cautelari e sequestro di una villa. Coinvolto anche un minorenne

CATANIA – Due presunte organizzazioni criminali dedite al traffico di decine di chili di cocaina, con canali di approvvigionamento dalla Calabria. È il quadro al centro dell’operazione della polizia che, dall’alba di oggi, martedì 17 novembre 2026, su disposizione della Procura distrettuale di Catania, sta eseguendo un’ordinanza cautelare nei confronti di nove persone: per otto è stata disposta la custodia in carcere, per una gli arresti domiciliari.

Gli indagati sono ritenuti appartenenti a due distinti gruppi attivi nel traffico di stupefacenti. Nell’ambito dell’inchiesta, altre otto persone saranno sottoposte a interrogatorio preventivo.

Il traffico di cocaina e i rifornimenti dalla Calabria

Secondo l’ipotesi investigativa, le due organizzazioni avrebbero gestito un traffico di decine di chili di cocaina attraverso canali di rifornimento dalla Calabria. L’approvvigionamento della droga costituisce uno degli elementi centrali dell’indagine coordinata dalla Procura distrettuale etnea.

La ricostruzione degli investigatori riguarda anche la rete incaricata delle vendite e delle consegne a domicilio dello stupefacente, nella quale sarebbero stati impiegati ragazzi giovanissimi.

Un minorenne tra i presunti pusher

Tra le persone coinvolte nelle attività di spaccio figura anche un minorenne. Nei suoi confronti, su richiesta della Procura per i minorenni, è stato disposto il collocamento in un istituto penale minorile.

Il provvedimento si aggiunge alle misure cautelari eseguite nell’ambito dell’operazione contro i due presunti gruppi criminali.

Sequestrata una villa con piscina a San Giovanni Galermo

Durante l’operazione, la polizia ha eseguito anche il sequestro preventivo di una villa di lusso con piscina a San Giovanni Galermo, a Catania. L’immobile sarebbe riconducibile al presunto capo di una delle due organizzazioni.

Le contestazioni sono al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per tutte le persone coinvolte vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.