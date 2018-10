MILETO – Terremoto al Comune di Mileto dove torna a farsi strada per la Prefettura di Vibo il rischio della possibile infiltrazione della criminalità organizzata anche se, in questo caso, in modo indiretto.

L'Ufficio territoriore del Governo, infatti, ha trasmesso una informativa antimafia in relazione a due cooperative sociali titolari della gestione di importanti servizi comunali. Di conseguenza, con tre determine del responsabile dell’Area Tecnica e Amministrativa, (attualmente la gestione di entrambe le due aree è concentrata nelle mani dell’architetto Salvatore Lascala), il Comune ha provveduto a revocare l’assegnazione degli appalti per il Servizio di pulizia degli immobili comunali, per i Servizi cimiteriali e per il Trasporto scolastico.

Secondo le informative trasmesse dalla Prefettura di Vibo Valentia, «sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose di cui all’articolo 84 del Decreto legislativo 159/2011» ossia “tendenti – recita la norma – a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate». I tre appalti sono stati assegnati a due cooperative sociali del posto la Atena Servizi (aggiudicataria della Pulizia degli immobili comunali e del Servizio di trasporto scolastico) e la Honos Servizi (che si occupava fino a ieri dei Servizi Cimiteriali).

Naturalmente, gli organi dirigenti delle due cooperative potrebbero eventualmente ricorrere alla giustizia amministrativa contro i provvedimenti nel corso delle prossime settimane

NELL'EDIZIONE DI VIBO E PROVINCIA CARTACEA DEL QUOTIDIANO DEL SUD IN EDICOLA DOMANI 4 OTTOBRE MAGGIORI DETTAGLI SUI PROVVEDIMENTI.