RIACE (REGGIO CALABRIA) - Alcune migliaia di persone si sono radunate a Riace dove è previsto un corteo che, partendo dalla base del paese raggiungerà la casa di Domenico Lucano, il sindaco arrestato martedì scorso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I manifestanti, giunti a Riace per portare la loro solidarietà al sindaco ora sospeso, provengono principalmente, oltre che dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Sicilia. Presenti persone di ogni età. Molti gli striscioni: «Arrestato Lucano per arrestare un modello di integrazione eccellente», «Il mondo lo adora, l'Italia lo arresta». L’assessore comunale di Napoli Enrico Panini, presente in rappresentanza del sindaco Luigi de Magistris, ha detto di essere «contro la politica xenofoba di Salvini. Giù le mani da Mimmo Lucano».

La strada di accesso al paese è ormai bloccata dalle auto in sosta e gli ultimi arrivati vengono fatti fermare a circa 3 chilometri dal centro abitato.

Ha dato, però, forfait, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni che su Facebook ha chiarito «i ritardi degli aerei da Fiumicino per la Calabria che si sono creati a causa del maltempo mi hanno impedito di giungere in tempo a Riace. A Riace però ci sono con la testa e con il cuore, e sono convinto che lì ci saranno migliaia di persone per testimoniare la solidarietà ad un sindaco come Mimmo Lucano che come abbiamo detto più volte in questi giorni e in questi anni, è una persona che andrebbe premiata e difesa, valorizzata la straordinaria esperienza di questo paese. Perchè non si può criminalizzare la solidarietà, non si può arrestare l'umanità».