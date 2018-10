CATANZARO - La situazione degli edifici scolastici desta preoccupazione in tutto il territorio regionale, recentemente pezzi di cornicione e marmi sono caduti dall’edificio della scuola media Lampasi-Todaro di Catanzaro anche se per fortuna nessuno è rimasto ferito.

A darne notizia è il Codacons, che ha anche preannunciato un esposto alla Procura della Repubblica: «Solo per una fortunata coincidenza - afferma il vicepresidente nazionale dell’associazione, Francesco Di Lieto - il crollo non ha colpito i bambini che frequentano il plesso. I detriti sono finiti proprio in prossimità della passerella di accesso alle classi. A Catanzaro le scuole non solo non sono a norma e non rispettano le disposizioni di legge, ma addirittura cadono a pezzi sotto il peso dell’incuria. Continuare ad ignorare lo stato di assoluto degrado in cui versano gli istituti scolastici in attesa che si verifichi una tragedia - aggiunge Di Lieto - è da perfetti irresponsabili. Oramai calcinacci, marmi, cornicioni che crollano sono all’ordine del giorno».

Il Codacons ha chiesto alla Procura di accertare le responsabilità e verificare eventuali omissioni o negligenze.