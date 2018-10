RIACE (REGGIO CALABRIA) - Ha lasciato Riace poco dopo le 6 di stamattina Domenico Lucano, il sindaco sospeso per il quale ieri il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari, disponendo però nei suoi confronti il divieto di dimora (LEGGI LA NOTIZIA). Resta a Riace, invece, la compagna di Lucano, per la quale il divieto di dimora é stato attenuato con la misura dell’obbligo di firma.

La decisione del tribunale del Riesame di Reggio Calabria è arrivata nella serata di ieri, dopo l'udienza svolta in giornata e che aveva fatto esprimere a Lucano in termini positivi. Il tribunale, invece, ha parzialmente accolto il ricorso della difesa di Mimmo Lucano pur confermando però la sussistenza dell'impianto accusatorio. I giudici hanno attenuato la misura cautelare disposta nei confronti del sindaco di Riace revocando gli arresti domiciliari e applicando la misura del divieto di dimora.

Il sindaco sospeso si sarebbe trasferito in un centro del circondario. Pur rispettando l'obbligo di allontanarsi dal paese, Lucano non si sarebbe spostato di molto. A Riace, provvederanno a proseguire l’attività di assistenza ai circa 150 migranti che si trovano ancora nel centro del Reggino, la compagna etiope di Lucano, Tesfahun Lemlem, cui é stato imposto l’obbligo di firma, i numerosi volontari che da anni collaborano con Lucano e l’Amministrazione comunale, tutti intenzionati a portare ancora avanti con l’autofinanziamento ed i contributi quel "modello Riace" di cui il Governo ha decretato la soppressione con l’uscita dallo Sprar.

Una decisione accolta con commenti molto critici. Il vicesindaco di Riace, Giuseppe Gervasi, subito dopo la notizia ha commentato: «Dal punto di vista giuridico si passa a una misura restrittiva minore, ma da un punto di vista umano per molti versi credo sia ancora peggiore questa misura cautelare. L'allontanarlo da Riace significa un duro colpo per tutto quello che ha fatto».

Sono diversi i sindaci ad avere espresso solidarietà a Lucano, compreso il primo cittadini di Parigi. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è intervenuto su twitter affermando: «Caro Mimmo lo so che non lascerai la tua e nostra amata Calabria ma se vuoi ti ospitiamo con amore a Napoli. Il divieto di dimora nella tua Riace è peggio degli arresti domiciliari. Ma non potranno mai arrestare la rivoluzione. Riace vivrà con Lucano Sindaco!». Il primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, ha chiesto a Lucano di recarsi a Palermo, anche in occasione del «Festival delle letterature migranti, per condividere la sua storia ed esperienza e costruire insieme un percorso che trova nelle comunità ed amministrazioni locali la sua forza».

Duro, invece, il commento del vicepremier Matteo Salvini: «Chi c'era prima di me al ministero dell’Interno, di ben altro colore politico, aveva già iniziato delle inchieste e sollevato dei dubbi e delle perplessità". Ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma "I Lunatici", parlando dell’inchiesta sul sindaco di Riace e sulla revoca dei domiciliari con divieto di dimora, Salvini ha aggiunto: «Ci sono state evidentemente delle irregolarità, perché altrimenti noi non avremmo chiesto trentaquattro chiarimenti. Vogliamo solo che vengano rendicontate le spese effettuate, visto che si tratta di denaro pubblico. Se poi un giudice dice che non può mettere piede nel proprio Paese, evidentemente Lucano non è un eroe dei tempi moderni. O è stato distratto o non so che altro. Comunque, quando vado in Calabria la gente mi chiede più lavoro, non più immigrati».