Fusto trovato sulla spiaggia nel Catanzarese, esclusa la presenza di sostanze tossiche

CATANZARO - Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, con il supporto di unità del Nucleo Nbcr, è intervenuta stamani per un fusto rinvenuto sulla spiaggia in località Roccelletta di Borgia.

Ad allertare i vigili del fuoco, tramite la polizia locale, è stata la Capitaneria di porto che aveva già provveduto a delimitare la zona di intervento.

Le unità Nbcr hanno effettuato misurazioni con la strumentazione in dotazione ed i rilievi effettuati hanno escluso la presenza di sostanze radioattive, chimiche tossiche o nocive. Il fusto, di circa trenta litri, in evidente stato di degrado, non presentava lesioni ed il tappo era ben serrato.

Nessuno sversamento è stato riscontrato dai vigili del fuoco. Il contenitore è stato posto in sicurezza in attesa di una ditta specializzata per il suo recupero ed il successivo smaltimento.