CATANZARO - “C’è un’attenzione molto alta, legata proprio alla verifica delle ipotesi di reato che si realizzano nell’ambito della gestione del territorio, anche sul piano degli interventi dell’uomo e, quindi, dei manufatti che si realizzano e delle varie vicende che hanno una effettiva e concreta incidenza sull’utilizzazione che si fa del territorio”. I continui danni provocati dal maltempo in provincia di Catanzaro, hanno aumentato l'attenzione della Procura di Catanzaro su un fenomeno allarmante. Per questo, il procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, ha evidenziato il lavoro portato avanti dopo gli ultimi danni e disagi provocati dal maltempo in diverse aree della provincia di Catanzaro.

A margine del congresso nazionale della Società italiana di criminologia, aperto oggi a Catanzaro, rispondendo alle domande dei giornalisti su eventuali fascicoli aperti rispetto a quanto accaduto nei giorni di maltempo, Capomolla ha aggiunto: “E’ un ambito in cui la Procura ha una attenzione rilevante. La Procura è particolarmente attenta anche a questo settore per i fatti che incidono in modo distorsivo sul governo del territorio, quindi sulla gestione e sulla utilizzazione del territorio”. (sa.pu.)