MORANO CALABRO (COSENZA) - Non è stato travolto da un tronco d’albero, come era stato riferito in precedenza, Francesco Formichella l’uomo di 46 anni morto stamani a Morano Calabro.

A provocare il decesso dell’uomo, che non era solo e stava tagliando alberi in un terreno di sua proprietà, in una zona piuttosto impervia, è stata infatti una caduta accidentale.

Formichella, secondo quanto riferito dai carabinieri che hanno proceduto agli accertamenti per stabilire le cause della morte dell’uomo, è caduto, probabilmente a causa dell’orografia del terreno, ed ha battuto violentemente la testa morendo sul colpo.