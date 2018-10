REGGIO CALABRIA - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto oggi sul raccordo autostradale di Reggio Calabria. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo Cedir, in prossimità dell'innesto della statale 106, in direzione Taranto.

Secondo i primi accertamenti, un'autovettura Honda è uscita fuori strada. Nell'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona ha perso la vita. La strada è stata chiusa ed il transito è stato consentito solo su una corsia. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione e per la messa in sicurezza della viabilità.